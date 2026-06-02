Спорный абзац: Сария Сабурская заступилась за права многодетных мам с судимостью

Ее обращение рассмотрит Конституционный совет республики

Сария Сабурская. Фото: Евгения Осипова

10 июня в Конституционном совете РТ намечено рассмотрение запроса уполномоченного по правам человека в Татарстане о проверке постановления Буинского исполкома, который установил единовременные выплаты для мам более трех детей. За каждого последующего ребенка таким жительницам района полагается 200 тысяч рублей, но лишь в отсутствие судимости. Сария Сабурская считает, что такой подход противоречит основному закону республики и «ограничивает права детей вследствие прошлых ошибок родителей».

Сомнения у омбудсмена республики вызвал абзац положения о порядке предоставления единовременных выплат многодетным роженицам в приложении к постановлению №43/ик-п за подписью главы исполкома Буинского района Ленара Шакирзянова от 17 февраля 2026 года.

«Единовременная выплата предоставляется женщине, родившей четвертого и последующих детей, постоянно проживающей в Буинском муниципальном районе Татарстана (на дату обращения не менее одного года) и не имеющей судимости», — указано во втором пункте документа.

В числе обязательных требований — регистрация ребенка в Буинском ЗАГСе. При этом в пункте 5 отдельно оговорено — выплата не полагается матерям, лишенным родительских прав, тем, чьи дети находятся на полном государственном обеспечении, например в приюте, а также должникам по налогам и страховым взносам в федеральный бюджет.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Конституционного совета, автор обращения усмотрела в вышеприведенной норме нарушения трех положений Конституции Татарстана, а кроме того, отсутствие в этой норме прямой связи с задачами социальной политики, направленной на поддержку семей и обеспечение благополучия ребенка.

Также Сария Сабурская выразила мнение, что новый муниципальный правовой акт «фактически ограничивает права ребенка вследствие прошлых ошибок родителей, тогда как сама выплата направлена на текущее обеспечение его потребностей.

«Наличие судимости не соответствует о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей в настоящем», — полагает омбудсмен.

Тут стоит отметить — у осужденных и отбывающих реальный срок в колонии рожениц с буинскими корнями и пропиской просто нет возможности зарегистрировать малыша в районном отделе ЗАГС. В Татарстане вообще нет женских колоний, ближайшая — в Чувашии. Зато в республике есть две колонии-поселения — в Мамадышском районе и в Казани. Кроме того, ряд осужденных к реальным срокам женщин отбывают наказание в СИЗО, работая в хозяйственных отрядах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В спорном документе не указано, может ли претендовать на выплату многодетная с погашенной судимостью. Между тем, как уточнили «Реальному времени» в пресс-службе Конституционного совета, до назначения заседания по обращению Сарии Сабурской был сделан ряд запросов, и выяснилось — со ссылкой на новую норму буинский исполком уже выносил минимум один отказ.

По данным «Реального времени», первой на дискриминацию буинских мам отреагировала студентка казанского юрфака, но поскольку сама она от этой ситуации не пострадала, ее заявление было переадресовано в аппарат уполномоченного по правам человека республики.

Чем вызваны ограничения по социальным выплатам в отдельно взятом районе Татарстана — экономией бюджета или попыткой ограничить рождаемость в среде потенциально неблагополучных родителей — возможно, узнаем уже на следующей неделе, по итогам заседания Конституционного совета.

Ирина Плотникова