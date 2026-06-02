Бизнесу ужесточили ввоз импортных товаров, а для семей ввели «кешбэк»

Обзор налоговых новостей прошедшей недели

Фото: Реальное время

Налоговая система России продолжает свою трансформацию. С 1 июня в этой сфере произошли очередные серьезные изменения. Так, для бизнеса усложнили механизм ввоза импортных товаров, а малообеспеченным гражданам дали еще одну возможность вернуть часть уплаченного НДФЛ. О других новостях читайте в еженедельном обзоре «Реального времени».



«Налоговый кешбэк» для семей с невысокими доходами

С 1 июня в России заработала новая семейная налоговая выплата, которую уже успели обозвать «налоговым кешбэком». Для ее получения необходимо одновременное выполнение нескольких условий: в семье с двумя и более детьми (до 18 лет или до 23 лет при очной форме обучения) среднедушевой доход должен быть ниже полутора прожиточных минимумов в регионе.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В Татарстане прожиточный минимум на 2026 год установлен в следующих размерах:

для трудоспособного населения — 17 547 руб.;

для детей — 15 615 руб.;

для пенсионеров — 13 844 руб.;

на душу населения — 16 098 руб.

При этом в расчет прожиточного минимума включают почти все виды дохода семьи. В том числе зарплату, пенсии, стипендии, доходы от самозанятости, алименты, выплаты по договорам, проценты по вкладам, единое пособие.

Суть нового налогового «вычета» заключается в том, что семьям с невысокими доходами пересчитают уплаченный НДФЛ по ставке не 13%, а 6%. Образовавшуюся разницу государство обещает вернуть заявителю. Причем сроки подачи заявления на возврат ограничены — необходимо успеть до 1 октября.

Российские власти уже успели отчитаться, что охват новой выплатой составит более 4 млн семей. Однако в реальности цифры, вероятно, будут значительно ниже. Ведь выплата происходит в заявительном порядке и ограничена по срокам.

Казань хочет «слезть» с республиканских дотаций

В Казани собираются согласовать замену дотации, которая позволяет выровнять бюджетную обеспеченность, дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ (налога на доходы физических лиц). Соответствующий документ уже направлен на антикоррупционную проверку.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В случае одобрения Казгордума получит новый механизм пополнения городского бюджета, при котором средства в 2027—2029 годах будут поступать через увеличенный норматив зачисления НДФЛ вместо дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Обычно республика поддерживает муниципалитеты двумя вариантами:

через прямые дотации из бюджета Татарстана;

через увеличение доли налогов, которые остаются в местном бюджете.

Казанские власти, получается, выбрали второй вариант пополнения городского бюджета. Вместо получения части средств в виде дотации Казань будет получать их через повышенные отчисления от НДФЛ.

С одной стороны, это довольно рискованное решение, которое может привести к уменьшению бюджета города. Однако столичные власти наверняка просчитали все риски. По крайней мере, для оперирования у них имеется гораздо больше данных, чем у других экспертов.

В России заработала СПОТ

С 1 июня официально запущена национальная Система подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). При этом для товаров, ввозимых из Армении, Казахстана и Киргизии, установлен переходный период сроком на месяц, для Белоруссии это освобождение действует до 1 ноября.

Суть нововведения в том, что отныне о планируемой поставке из зарубежных стран необходимо уведомлять заранее, до пересечения продукцией российской границы. Перед ввозом товаров заявитель обращается в ФНС, где ему выдают уникальный QR-код. В некоторых случаях придется вносить еще и обеспечительный платеж. Без выполнения этих требований товар не будет допущен в Россию.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

От СПОТ освободили товары, ввозимые физлицами для собственных нужд. Также под освобождение попали наличные денежные средства, нефть и нефтепродукты, электроэнергия, продукция, транспортируемая по трубопроводу. Кроме этого, СПОТ не коснется товаров, сведения об операциях с которыми составляют гостайну, перемещаемых транзитом и следующих в адрес дипломатических представительств, консульств и международных организаций в России. Перечень утверждается правительством РФ и может меняться, предупредили в ФНС.

Стоит отметить, что компании смогут списать обеспечительный платеж по СПОТ в декларациях по косвенным налогам.

«Бумажный НДС» нанес ущерб на более чем 1 млрд рублей

Сумма ущерба российскому бюджету по уголовному делу о так называемом бумажном НДС превысила 1 млрд рублей. Напомним, в марте в разных регионах страны были задержаны более десяти человек, замешанных в схеме по уходу от налога посредством фиктивных сделок с фирмами-однодневками. Тогда эту преступную сеть назвали крупнейшей площадкой «бумажного НДС».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, сумма ущерба может возрасти, но уже сейчас превысила 1 млрд рублей. По делу проходят более десяти фигурантов и сотни дроперов. Оперативно-разыскная деятельность по сети «бумажного НДС» велась больше года.

Ранее сообщалось, что в деле могут быть замешаны более 4 800 юрлиц. Общая сумма «нелегально» заявленных вычетов по НДС, вероятно, превысила 1,2 трлн рублей. Всего «бумажной» схемой по всей стране могли воспользоваться свыше 37 тыс. предприятий реального сектора экономики. Чаще всего из отраслей строительства и торговли.

Самозанятых предлагают «продлить» до 2035 года

В Госдуме предложили продлить период действия специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» до 2035 года. Соответствующая инициатива направлена на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Кроме этого, самозанятым предлагают расширить годовой лимит дохода с 2,4 млн рублей до 3 млн рублей и включить механизм индексации этого лимитного показателя.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Самозанятость стала для миллионов людей понятным и удобным способом работать легально. Это не только про налоги, это про доверие граждан к государству, — сказал первый заместитель Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев РИА «Новости».

Интересно, что в феврале этого года в Госдуме, наоборот, выступали за то, чтобы «урезать» режим самозанятости. Так, предлагалось ограничить самозанятым сферы деятельности, а оставить режим только для физических лиц.