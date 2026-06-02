Как мигрант гражданскую жену казанскому подполковнику заказал
Экс-начальник отдела участковых ОП «Танкодром» признался в получении взяток от иностранцев
В Казани начался процесс по коррупционному делу подполковника полиции Линара Габдрахманова. По версии силовиков, он неоднократно получал взятки за крышевание кафе, где работали граждане Узбекистана, а также взялся помочь одному из мигрантов с устранением проблемы в виде надоевшей сожительницы. Заказчик хотел, чтобы та исчезла из его жизни навсегда, и заплатил... за содействие в депортации. К началу следствия жертва этого замысла уже покинула пределы России, зато по его итогам под суд пошли полностью признавшие вину заказчик и бывший глава участковых уполномоченных отдела полиции «Танкодром».
Компромат на Габдрахманова накопала служба безопасности МВД
Из своих 45 лет в полиции Линар Габдрахманов отслужил ровно 20. В прошлом году его назначили начальником отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних в казанском отделе полиции «Танкодром». А в начале этого года подполковником и его левым банковским счетом заинтересовались в управлении собственной безопасности МВД Татарстана.
Поводом для проверки стали сигналы о небескорыстных отношениях сотрудника полиции с мигрантами, копнули — и обнаружили денежные перечисления за 2024—2025 годы на карточку от лиц с типичными узбекскими фамилиями. Конечно, самому подполковнику карточка не принадлежала. Она была оформлена на пенсионера, проживающего на подконтрольной «Танкодрому» территории. От него сотрудники УСБ МВД и Следкома узнали — в свое время старший участковый Габдрахманов помог с оформлением пенсионного счета, а потом пенсионер сам вернул ему свою карту, решив получать пенсию наличными.
Приглашенные на допрос мигранты отпираться от перечислений должностному лицу не стали. В итоге в марте 2026-го были возбуждены уголовные дела о даче и получении взяток, а в мае дело подполковника Линара Габдрахманова пришло в суд по пяти коррупционным эпизодам и с полным признанием вины.
Под суд отдали и взяткодателя из Узбекистана Бурхона Жуманиязова.
Как мигрант искал помощи от преследований второй «жены»
Впервые в Россию Жуманиязов приехал как раз в тот год, когда Габдрахманов лишь начинал службу в полиции. В последние годы мигрант из Узбекистана постоянно работал в казанской стройфирме каменщиком, снимал квартиру в Казани и регулярно отправлял неплохие деньги на родину — жене с четырьмя дочерями, старшей из которых сейчас 13.
Примерно с 2022-го в Казани у труженика из другой страны появилась постоянная сожительница — гражданка Туркменистана. Однако после двух лет их отношения испортились. При этом расстаться мирно женщина не захотела. Преследовала, закатывала скандалы, мешала спокойно жить и работать, вспоминал позже Жуманиязов.
На следствии он делился, как избрал практичный и надежный способ избавления от бывшей подруги. Чтобы та исчезла из его жизни навсегда, он обратился за помощью к полицейскому. От земляков узнал телефон старшего участкового и в начале октября 2024 года пришел к нему на встречу в опорный пункт на улице Гвардейской — мол, на вашей территории проживает злостная нарушительница миграционного законодательства, которую нужно поскорее выдворить из России. По версии обвинения, старший участковый сразу понял — у заявителя в деле свой интерес, и озвучил ценник — 10 тысяч рублей. Половину Жуманиязов, с его слов, передал сразу, вторую перевел на указанную полицейским банковскую карту. Тем полицейским был Линар Габдрахманов.
Через некоторое время желание Жуманиязова исполнилось — неугодную женщину выдворили в Туркменистан.
Впрочем, на следствии подполковник уверял — мол, проверку провел тщательно, пробил гражданку по всем базам, но оснований для составления протокола не нашел... Поэтому сам ничего более предпринимать не стал.
Поскольку подписей Габдрахманова на документах о выдворении не было, обвинение по этому эпизоду охватывает получение взятки лишь за незаконные действия в части проверки той самой дамы. Подключать каналы международного сотрудничества для ее поиска и допроса силовики не стали. В итоге иных фигурантов-коррупционеров в данном деле нет.
Версия защиты о деньгах на «служебные» нужды
Остальные эпизоды дела связаны с работой кафе быстрого питания «Мастер Пицца» на улице Седова, завсегдатаем которого был подполковник. Говорят, приезжал регулярно на служебном авто и особенно уважал узбекскую шаурму.
Впрочем, по словам администратора заведения, едой гражданин начальник не ограничивался — предупреждал, что собирается проверить соблюдение миграционного законодательства. В кафе работали в основном мигранты из Узбекистана, в том числе имеющие проблемы с документами. Администратор просил не проводить проверку, а в ответ слышал, какую сумму нужно перечислить на банковскую карту. Цену Габдрахманов не заламывал — 3—5 тысяч рублей за раз. Так в обвинении оказались еще четыре эпизода мелкого взяточничества на общую сумму 18 тысяч рублей.
Когда подполковнику предъявили данные со счета на подставное лицо, он не стал отрицать, признал все пять эпизодов, включая взятку от Жуманиязова. Но пояснил — закон преступил не корысти ради, а во благо службы — деньги использовал на ремонт служебной автомашины, которая, конечно же, постоянно ломалась.
Следствие не восприняло всерьез эти утверждения Габдрахманова, ведь ни одного чека на какую-то запчасть полицейский не смог представить. В МВД он больше не служит, но до приговора дело пока не дошло.
Согласно требованиям законодательства, по каждому эпизоду получения мелкой взятки (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) Линару Габдрахманову грозит лишение свободы до одного года либо штраф в размере до 200 000 рублей, либо исправительные или принудительные работы до одного года. Возможно и ограничение свободы до двух лет.
Такое же наказание светит и Бурхону Жуманиязову, впрочем, он на старт своего процесса в мировом суде не пришел, пропустил и следующее заседание... Ну а по делу подполковника сегодня планируется допрос свидетелей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».