Санитарно-эпидемиологическое заключение в Татарстане получили 95% детских лагерей

Ниже всего показатели по палаточным лагерям — 49%

Фото: Артем Дергунов

Санитарно-эпидемиологическое заключение (СЭЗ) в Татарстане выдали 95% детских лагерей. Это на брифинге в кабмине республики сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Всего на контроле находятся 1,4 тыс. организаций — СЭЗ получили 1,3 тыс. из них.

Документ выдали практически всем лагерям с дневным пребываем детей и лагерям труда и отдыха — по 99%. Что касается загородных лагерей, СЭЗ выдали 77%. Ниже всего показатели по палаточным лагерям — 49%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Все лагеря получают заключения с учетом сроков открытия. На 1 июня детей приняли 66 загородных лагерей и четыре палаточных, — добавила Патяшина.

Напомним, Татарстан открыл собственный детский лагерь «Приазовец» в Анапе. Первая смена стартует 6 июня. Лагерь может принять 140 детей.

Галия Гарифуллина