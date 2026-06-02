В Казани возобновились рейды по парковкам электросамокатов и велосипедов

Сегодня с улиц города было эвакуировано 46 неправильно припаркованных средств индивидуальной мобильности

За сегодняшний день с улиц Казани было эвакуировано 46 неправильно припаркованных средств индивидуальной мобильности (СИМ). Рейды по выявлению нарушений проводятся совместно исполкомом и ГАИ города, сообщил Комитет Казани по транспорту.

Проверки прошли на улицах Декабристов, Пушкина и Островского. В общей сложности с начала рейдов изъято 430 электросамокатов и 17 велосипедов.

Напомним, что в текущем сезоне были изменены правила использования кикшеринга. Теперь запрещено начинать и завершать поездки в парках и скверах города. В предыдущий рейд в Казани за четыре дня эвакуировали больше 300 электросамокатов и велосипедов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, что ранее туристы составили почти 30% пользователей самокатов в Казани в майские выходные: больше всего поездок в городе в праздничные дни совершили туристы из Москвы и Санкт‑Петербурга, а также жители близлежащих городов и регионов — Альметьевска, Ижевска и Уфы.

Наталья Жирнова