В Казани возобновились рейды по парковкам электросамокатов и велосипедов
Сегодня с улиц города было эвакуировано 46 неправильно припаркованных средств индивидуальной мобильности
За сегодняшний день с улиц Казани было эвакуировано 46 неправильно припаркованных средств индивидуальной мобильности (СИМ). Рейды по выявлению нарушений проводятся совместно исполкомом и ГАИ города, сообщил Комитет Казани по транспорту.
Проверки прошли на улицах Декабристов, Пушкина и Островского. В общей сложности с начала рейдов изъято 430 электросамокатов и 17 велосипедов.
Напомним, что в текущем сезоне были изменены правила использования кикшеринга. Теперь запрещено начинать и завершать поездки в парках и скверах города. В предыдущий рейд в Казани за четыре дня эвакуировали больше 300 электросамокатов и велосипедов.
Напомним, что ранее туристы составили почти 30% пользователей самокатов в Казани в майские выходные: больше всего поездок в городе в праздничные дни совершили туристы из Москвы и Санкт‑Петербурга, а также жители близлежащих городов и регионов — Альметьевска, Ижевска и Уфы.
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