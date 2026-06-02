На Казанке на четыре дня запретят кататься на катерах и лодках

В городе пройдет первенство по триатлону

Фото: Артем Дергунов

Участок реки Казанки на четыре дня, с 11 по 14 июня, закроют для маломерных судов. Причина ограничений — проведение первенства России по триатлону среди юношей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Запрет касается использования парусных, прогулочных и спортивных судов на участке реки от Кремлевской дамбы до третьей транспортной дамбы в следующие часы:

11 июня с 14:00 до 16:00;

12 июня с 06:00 до 15:00;

13 июня с 06:00 до 15:00;

14 июня с 06:00 до 07:00.

Напоминаем, что первенство по триатлону для спортсменов в возрасте от 15 до 17 лет пройдет с 11 по 15 июня. Основная программа включает соревнования в формате триатлона спринт и эстафету, в которой участвуют две женщины и два мужчины.

Ранее сообщалось, что в МЧС России опровергли информацию о запрете телефонов на АЗС.

Никита Егоров