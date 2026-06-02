На Казанке на четыре дня запретят кататься на катерах и лодках
В городе пройдет первенство по триатлону
Участок реки Казанки на четыре дня, с 11 по 14 июня, закроют для маломерных судов. Причина ограничений — проведение первенства России по триатлону среди юношей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Запрет касается использования парусных, прогулочных и спортивных судов на участке реки от Кремлевской дамбы до третьей транспортной дамбы в следующие часы:
- 11 июня с 14:00 до 16:00;
- 12 июня с 06:00 до 15:00;
- 13 июня с 06:00 до 15:00;
- 14 июня с 06:00 до 07:00.
Напоминаем, что первенство по триатлону для спортсменов в возрасте от 15 до 17 лет пройдет с 11 по 15 июня. Основная программа включает соревнования в формате триатлона спринт и эстафету, в которой участвуют две женщины и два мужчины.
Ранее сообщалось, что в МЧС России опровергли информацию о запрете телефонов на АЗС.
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