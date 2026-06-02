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В Татарстане обновили дорогу Балтаси — Шемордан, связывающую пять населенных пунктов

19:56, 02.06.2026

Работы были проведены на участке протяженностью 1,2 километра между отметками 8,5 и 9,7 километра

В Татарстане обновили дорогу Балтаси — Шемордан, связывающую пять населенных пунктов
Фото: предоставлено пресс-службой Минтранса Татарстана

В Балтасинском районе Татарстана завершен ремонт автомобильной дороги Балтаси — Шемордан в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы проведены на участке протяженностью 1,2 километра между отметками 8,5 и 9,7 километра, сообщает Минтранс РТ.

Обновленная дорога имеет важное социальное значение, так как связывает пять населенных пунктов и обеспечивает доступ к школам, детским садам и медицинским учреждениям.

Общая площадь обновленного полотна составила более 8 400 квадратных метров.

Напомним, что в Кукморе построят путепровод через железную дорогу более чем за 680 млн рублей.

Наталья Жирнова

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