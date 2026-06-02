В Татарстане обновили дорогу Балтаси — Шемордан, связывающую пять населенных пунктов

Работы были проведены на участке протяженностью 1,2 километра между отметками 8,5 и 9,7 километра

В Балтасинском районе Татарстана завершен ремонт автомобильной дороги Балтаси — Шемордан в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы проведены на участке протяженностью 1,2 километра между отметками 8,5 и 9,7 километра, сообщает Минтранс РТ.

Обновленная дорога имеет важное социальное значение, так как связывает пять населенных пунктов и обеспечивает доступ к школам, детским садам и медицинским учреждениям.

Общая площадь обновленного полотна составила более 8 400 квадратных метров.

Напомним, что в Кукморе построят путепровод через железную дорогу более чем за 680 млн рублей.

Наталья Жирнова