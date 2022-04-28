Роспотребнадзор одобрил строительство в Татарстане центра по стерилизации медизделий «Русатом Хэлскеа»

«Русатом Хэлскеа» (входит в «Росатом») получил экспертное заключение ФБУН «НИИРГ им П.В. Рамзаева» Роспотребнадзора по рабочей документации на капитальный проект помещения под создание многоцелевого центра облучения на базе ускорителя электронов УЭЛ 10-10С, сообщила сегодня пресс-служба компании.

Напомним, соответствующее соглашение было подписано с правительством Татарстана. Центр будет введен в эксплуатацию в конце 2023 года. На его создание потратят 300 млн рублей.

Он расположится в медицинском промпарке «ФармМедПолис» в Казани. Здесь работает «достаточное количество производителей медизделий, заинтересованных в услуге стерилизации», — уточняется в сообщении компании. Однако производственные мощности гораздо выше. Они рассчитаны на обработку более 7,5 тысячи тонн медицинских изделий — перевязочные материалы, шприцы, катетеры, системы переливания и фильтрации крови — в год, чтобы обеспечить потребности не только Татарстана, но и других субъектов Приволжского федерального округа.

Фото: atomic-energy.ru

— Центр в Казани станет одним из крупнейших в рамках реализации программы по созданию и эксплуатации в субъектах Российской Федерации сети многофункциональных центров обработки, — прокомментировал генеральный директор АО «Русатом Хэлскеа» Игорь Обрубов. — Наличие стерилизационных мощностей в Республике Татарстан на базе многофункционального центра обработки будет способствовать развитию медицинского кластера «ФармМедПолис РТ», а также снижению логистических издержек и себестоимости медицинских изделий за счет организации полного цикла производства в Татарстане.

Луиза Игнатьева