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Американская делегация впервые за 8 лет приедет на ПМЭФ

17:16, 02.06.2026

Возглавит американскую делегацию Родни Кук — руководитель комиссии администрации США по изящным искусствам, который примет участие в тематической сессии форума «Россия — США: диалог культур»

Американская делегация впервые за 8 лет приедет на ПМЭФ
Фото: Brandon Day for Unsplash

В этом году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) впервые за несколько лет примет официальную делегацию США. Возглавит американскую делегацию Родни Кук — руководитель комиссии администрации США по изящным искусствам, стало известно на брифинге в преддверии ПМЭФ, передает «Интерфакс».

По информации помощника президента РФ Юрия Ушакова, американские представители такого уровня не участвовали в форуме с 2017—2018 годов. Кук примет участие в тематической сессии форума «Россия — США: диалог культур».

На этой же сессии выступят известные российские деятели культуры: руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев и генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Наталья Жирнова

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