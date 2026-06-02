Американская делегация впервые за 8 лет приедет на ПМЭФ

Возглавит американскую делегацию Родни Кук — руководитель комиссии администрации США по изящным искусствам, который примет участие в тематической сессии форума «Россия — США: диалог культур»

В этом году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) впервые за несколько лет примет официальную делегацию США. Возглавит американскую делегацию Родни Кук — руководитель комиссии администрации США по изящным искусствам, стало известно на брифинге в преддверии ПМЭФ, передает «Интерфакс».

По информации помощника президента РФ Юрия Ушакова, американские представители такого уровня не участвовали в форуме с 2017—2018 годов. Кук примет участие в тематической сессии форума «Россия — США: диалог культур».

На этой же сессии выступят известные российские деятели культуры: руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев и генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.



Наталья Жирнова