В Казани появится новый жилой квартал на 7 тысяч человек

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Казани с 28 апреля по 19 мая назначили общественные обсуждения по проекту планировки территории, ограниченной Сибирским трактом, улицами Халитова и Академика Арбузова. Там должны появится жилые многоэтажки. Общая площадь в границах проекта — 35,58 га, из которых 20,09 га отводится под зоны размещения объектов капитального строительства.

Планируется, что на указанной территории будут жить 7 045 человек. Плотность населения в микрорайоне М-1 оценивается в 280 человек на один гектар.

Источник: сборник документов мэрии Казани

Проектом предусмотрено формирование шести кварталов, пять их которых в составе первого микрорайона (М-1). Еще один квартал относится ко второму микрорайону (М-2).

Общая площадь квартир, которые должны появиться в границах Сибирского тракта, Халитова и Академика Арбузова, согласно приказу Министерства строительства и ЖКХ РФ от 20.12.2016 №996/пр, составит 174 327 «квадратов», согласно СП 54.13330.2016 — 158 480 «квадратов». Суммарная площадь встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения оценивается в 8 900 кв. м.

Источник: сборник документов мэрии Казани

Под многоэтажную жилую застройку отводится 6,04 га в квартале К-1 и К-2 — 4,97 га и 1,07 га соответственно. В остальных кварталах многоэтажек не предусмотрено. В двух кварталах должны находиться образовательные учреждения — детский сад на 115 мест и средняя школа на 243 учащихся.

Источник: сборник документов мэрии Казани

Проектом предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети — ул. Журналистов, которую отнесли к магистральной улице районного значения, и ул. Халитова, обозначенной как улица местного значения. В частности, на ул. Журналистов появятся парковочные карманы, тротуары и пешеходный переход. На ее пересечении с двумя проектируемыми проездами планируется установить светофор.

В первом микрорайоне намерены благоустроить и озеленить территорию площадью 1,05 га, а во втором — 0,26 га. Вдоль дорог, в том числе и рядом с тротуарами, планируется высадить деревья и кустарники.

Предусмотрены проектом и парковки. Они запланированы в двух кварталах — К-4 и К-6 — площадью 0,6 и и 0,38 га. Во втором микрорайоне под парковочное пространство отводится 1,28 га. Возвести хотят многоуровневые паркинги.

Источник: сборник документов мэрии Казани

Жителей трех кварталов — К-1, К-2 и К-3 — будут обслуживать уже действующие медучреждения: больница скорой медицинской помощи №1 на Сибирском тракте, 31; городская поликлиника №8 на Сибирском тракте, 14 и по ул. Академика Губкина, 28а, а также детская городская поликлиника №6 по ул. Журналистов, 9 и по ул. Космонавтов, 29.

В феврале 2020-го «Реальное время» выяснило, что на 3,2 га земли в районе Компрессорного завода в Казани могут построить 15 жилых многоэтажек. Тогда группа компаний ASG Алексея Семина выставила на продажу четыре участка на второй линии Сибирского тракта, между улицами Академика Арбузова и Халитова, за 690 млн рублей. К объявлению приложили иллюстрацию — дорисованный снимок из Google, на котором в обрамлении торговых и офисных зданий 15 высоток разной этажности.

На тот момент проекта застройки не было. Продавец лишь сделал эскиз, показав, как может выглядеть застройка.

Отметим, что еще в мае 2019-го на тот момент руководитель исполкома Казани Денис Калинкин удовлетворил обращение ПАО «Микан-Инвест» и подписал постановление №1963 «О подготовке проекта планировки территории, ограниченной улицами Сибирский тракт, Халитова, Журналистов и Академика Арбузова» в целях обеспечения устойчивого развития территорий и выделения элементов планировочной структуры. Его поручалось подготовить до 30 мая 2020 года.



Татьяна Демина