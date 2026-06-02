В Татарстане с начала года уменьшилось количество курильщиков

В среднем по стране курит почти каждый седьмой россиянин

В Татарстане около 14,38% населения курит. Такие данные по итогам апреля 2026-го приводятся на ЕМИСС. Причем с начала текущего года данный показатель сократился на 0,11%.

Самыми некурящими регионами России стали Чеченская Республика (там курит всего 0,56% населения), Чукотка (1,03%) и Краснодарский край (4,26%).

Больше всего курильщиков живет в Орловской области (59%), Еврейской автономной области (43,76%), Республике Коми (36%) и Бурятии (25%).

В среднем по стране курит почти каждый седьмой россиянин (14,8% населения).

Ранее сообщалось, что в Татарстане потребление алкоголя увеличилось почти на 4% за год.

Никита Егоров