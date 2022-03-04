Итоги дня: ремонт коллектора в Казани, перенос Спецолимпиады, варианты отношений с зарубежными компаниями
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 4 марта.
- Правительство России подготовило три сценария развития отношений с иностранными компаниями на фоне экономической ситуации и санкционной политики некоторых стран: первый — компания продолжает полноценную работу в России, второй вариант — передача доли иностранных акционеров в управление российским партнерам с последующей возможностью возвращения на российский рынок. Третий вариант, при котором зарубежная компания уходит с рынка, рассматривается как умышленное банкротство.
- Государственная дума сегодня приняла несколько законопроектов: о мерах поддержки бизнеса в условиях санкций, о предоставлении правительству права оперативно повышать пенсии, об отмене взимания НДС за инвестиционное золото для граждан, об уголовном наказании за фейки о действиях российских Вооруженных сил.
- В связи с проведением РФ специальной военной операции на Украине перенесли Специальную Олимпиаду, которая должна была пройти в 2023 году в Казани. «Мы больше не можем обеспечить эффективность Игр в Казани и безопасность наших спортсменов и общества. Эта отмена разрушительна для нас, для наших спортсменов на Украине, в России и по всему миру, которые годами готовились к соревнованиям. Мы благодарны людям в России и во всем мире, которые годами работали для того, чтобы эти Игры увенчались успехом, и пока они не состоятся, мы обязуемся продолжать работать с программой Специальной Олимпиады сейчас и в будущем, — гласит заявление организаторов.
- В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Татарстана, младший сержант Станислав Герасимов. Об этом сообщил глава исполкома Бавлинского района РТ Ильяс Гузаиров: «Со скорбью сообщаю о гибели нашего земляка, младшего сержанта контрактной службы Станислава Герасимова. Он погиб при исполнении своего воинского долга в ходе спецоперации. Станислав выбрал для себя непростой и благородный путь защитника Мира. Он показал настоящий пример мужества, стойкости и верности своей Родине».
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что как бы ни было тяжело, Россия продолжит свое развитие, по всей стране будет укрепляться транспортная и логистическая инфраструктура. Глава государства призвал соседние страны не нагнетать и не ухудшать отношения с Россией. Он заметил, что отказ некоторых зарубежных партнеров от сотрудничества нанесет ущерб, однако все поставленные задачи будут решены.
- Президент Украины Владимир Зеленский покинул страну. Он, как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, уехал в Польшу.
- «Водоканал» приступил к реконструкции самого ветхого участка третьего северного коллектора, который грозит прорывами стоков почти в центре Казани. Аварийный отрезок в 680 метров расположен вдоль элитных жилых домов по улице Чистопольской, на его ремонт выделено 400 млн рублей. Глава казанского «Водоканала» Андрей Егоров заверил, что восстановительные работы пройдут без отключений жителей и завершатся в августе. К концу года в Казани будет полностью отремонтирован весь 8-километровый северный канализационный коллектор, что обойдется в 1,6 млрд рублей собственных средств МУП. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Министерство обороны России сообщило, что минувшей ночью на прилегающей к Запорожской АЭС территории киевским режимом была предпринята попытка провокации. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что последовавшие за событиями на Запорожской АЭС заявления президента Украины Владимира Зеленского говорят о том, что целью провокации на атомном объекте была попытка обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения.
- Спотовая цена газа в Европе днем в пятницу обновила исторический рекорд, взяв планку в $2300 за тысячу кубометров. Цена ближайшего (апрельского) фьючерса на хабе TTF достигла $2391 за тысячу кубометров, тогда как в четверг торги завершились на уровне $1724, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.
- Число заразившихся коронавирусом татарстанцев в последние недели сократилось на треть, штамм «омикрон», который медики Татарстана сравнивают по тяжести перенесенного заболевания с обычными ОРВИ, постепенно сдает свои позиции гриппу. Однако многие антиковидные меры, в том числе социальная дистанция, продолжают действовать, и ослаблять их не собираются до конца марта. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Минобороны РФ сообщили о катастрофической гуманитарной ситуации на Украине — наиболее тяжелое положение дел сохраняется в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе. Согласно данным ведомства, на Украину доставили 217 тонн различных гуманитарных грузов, проведено 20 гуманитарных акций.
- По итогам января 2022 года доходы консолидированного бюджета Татарстана составили 17,6 млрд рублей. Прогнозный план на весь текущий год составляет 350,8 млрд рублей. О том, много это или мало, читайте в материале «Реального времени».
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет поддерживать открытыми каналы военной связи с Россией, чтобы избегать инцидентов. Также там приветствуют усилия по созданию гуманитарных коридоров для вывода жителей и доставки гуманитарной помощи на Украину. Столтенберг считает, что в ближайшие дни ситуация на Украине станет хуже, будет больше погибших и пострадавших. По его словам, в стране наблюдается «худшая за десятилетия военная агрессия в Европе».
- 55-летнего жителя Набережных Челнов, протаранившего 25 машин во время ухода от погони, лишили водительских прав. За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции мужчина, который также напал на МФЦ, арестован на 14 суток.
- Запад прекратит новые санкции в отношении России в случае завершения специальной военной операции на Украине, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. По ее словам, санкции будут отменены, если Россия «закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны».
- Министерство промышленности и торговли Татарстана оценивает потребность жителей республики в импортных продовольственных товарах как незначительную. По данным ведомства, республика полностью обеспечивает себя зерном, мясной продукцией, сахаром, растительным маслом, картофелем и другими видами продовольствия. Кроме того, чтобы не допустить роста цен на продовольственные продукты, торговые сети приняли обязательства по ограничению наценок на отдельные социально значимые товары.
- Российско-украинские переговоры «в подобной ситуации должны вестись, конечно же, в тишине», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, переговоры Москвы и Киева не должны «быть предметом для публичной огласки». На данный момент речи о подписании каких-либо документов между Россией и Украиной не идет.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал решение референдума по внесению изменений в Конституцию страны. Обновленный документ вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Согласно поправкам, Всебелорусское народное собрание как высший представительный орган народовластия будет вправе рассматривать вопрос о легитимности выборов и давать чиновникам обязательные для исполнения поручения. Один и тот же человек может быть президентом не более двух сроков. Это ограничение начнет действовать после вступления в должность вновь избранного президента. После прекращения полномочий глава государства может стать пожизненным сенатором, на него будет распространяться президентский иммунитет.
- Минздрав России фиксирует отдельные сигналы о задержках поставок ряда лекарств. По нескольким контрактам закупки редких препаратов по высокозатратным нозологиям ведутся на два или три года вперед, есть необходимый запас. На ряд лекарственных препаратов, в том числе импортных, уже создали запасы, которые соответствуют минимум году.
- Ученый совет КФУ поддержал проведение военной операции РФ на Украине и выразил солидарность с жителями Донецкой и Луганской народных республик, а также с преподавателями и студентами всех вузов, работающих в этих республиках. Вуз объявил о готовности оказать всю необходимую гуманитарную помощь.
- Сенатор-республиканец Линдси Грэм, говоря о Путине, заявил, что человек, который «уберет этого парня», окажет стране и миру большую услугу. Он спросил в Twitter, найдется ли в России свой Брут или Клаус Штауффенберг (известны своим участием в покушениях на Гая Юлия Цезаря и Адольфа Гитлера, — прим. ред.). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что в столь напряженной атмосфере происходит истеричное нагнетание «русофобского припадка». А российское посольство потребовало от США официально объяснить и осудить высказывание.
- Гендиректор лоукостера «Победа» Андрей Калмыков покидает свою должность. Об этом он объявил в письме своим сотрудникам. Он остается в России и займется развитием других проектов.
- Российская авиакомпания S7 Airlines c 5 марта отменяет все рейсы по международным направлениям, сообщает перевозчик. Туристам предложили вернуться домой рейсами авиакомпаний-партнеров. Покупатели билетов также смогут оформить полный возврат.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан
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