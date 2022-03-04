Заместитель госсекретаря США: санкции против РФ отменят в случае прекращения военной операции на Украине

Запад прекратит новые санкции в отношении Москвы в случае завершения Россией специальной военной операции на Украине, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.



По ее словам, санкции будут отменены, если Россия «закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны». Нуланд выразила мнение, что сейчас Россия фактически «отрицает само право Украины на существование», сообщает ТАСС.

Заместителя главы американского внешнеполитического ведомства спросили, собираются ли США признавать красные линии России и требования обеспечения ее безопасности, но Нуланд ушла от прямого ответа.

Фото: pxhere.com

Вчера США ввели санкции против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, 19 российских бизнесменов и 47 связанных с ними лиц, в отношении трех предприятий «Роскосмоса» и против ряда российских авиастроительных предприятий.



Маргарита Головатенко