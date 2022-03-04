Минздрав России сообщил об отдельных случаях задержки с поставками лекарств

Минздрав России фиксирует отдельные сигналы о задержках поставок ряда лекарств. Это связано с транспортными и логистическими проблемами. Об этом сообщил замглавы ведомства Виктор Фисенко.



По нескольким контрактам закупки редких препаратов по высокозатратным нозологиям ведутся на два или три года вперед, есть необходимый запас. На ряд лекарственных препаратов, в том числе импортных, уже создали запасы, которые соответствуют минимум году, пишет «Интерфакс».

Фото: Максим Платонов (архив)

Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник объявил, что компаниям, которые поставляют лекарства и медицинские изделия в рамках контрактной системы, будет предоставлен особый режим работы. Если они пострадают от санкций, то до конца текущего года условия их договоров могут быть изменены.

Татьяна Леухина