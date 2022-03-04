Минобороны РФ сообщило о катастрофической гуманитарной ситуации на Украине

Фото: Максим Платонов (архив)

В Минобороны РФ сообщили о катастрофической гуманитарной ситуации на Украине — наиболее тяжелое положение дел сохраняется в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе.



Согласно данным ведомства, на Украину доставили 217 тонн различных гуманитарных грузов, проведено 20 гуманитарных акций.

По имеющимся данным Минобороны, киевский режим почти утратил способность управления администрациями областей и районов страны. Администрации населенных пунктов не могут решать элементарные вопросы социально-бытового характера.

В большинстве городов бесчинствуют национальные батальоны «территориальной обороны». Десятки тысяч людей, в том числе иностранцы, находятся в заложниках. В качестве заложников удерживают более 7,5 тысячи иностранцев, сообщили в Минобороны.

Вчера в Харькове на вокзале украинские нацисты обстреляли группу индийских граждан, а в Песочине под Харьковом заблокированы более тысячи студентов из Индии — они самостоятельно пытаются перейти в РФ. Официальные лица в Харькове боятся радикалов и не помогают в организации гуманитарного коридора, дополнили в министерстве.

В Сумах неонацисты обстреляли общежитие с индийскими студентами. Пятеро из них ранены, судьба 11 человек неизвестна, сообщает «РИА Новости».

Минобороны России сообщило, что с начала проведения специальной военной операции на Украине из опасных зон эвакуировали более 149 тысяч человек.

На этой неделе Министерство обороны России сообщило о создании штаба по гуманитарному реагированию на ситуацию на Украине. Основная задача — оказание гумпомощи населению ДНР, ЛНР и Украины. «Реальное время» приводило главные тезисы по поводу оказания гумпомощи.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко