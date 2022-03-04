Госдума приняла закон о предоставлении правительству права оперативно повышать пенсии

Госдума приняла законы о новых кредитных каникулах и о праве правительства оперативно повышать пенсии. Также нижняя палата парламента приняла в первом чтении закон, дающий правительству РФ и региональным властям право в 2022 году изменять сроки уплаты налогов.



Закон о кредитных каникулах предоставляет такое право заемщикам, которые заключили кредитный договор до 1 марта текущего года. В период с 1 марта по 30 сентября они смогут обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул. Кабмин будет вправе продлить этот льготный период. Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин отмечал, что кредитные каникулы могут получить заемщики, которые воспользовались этим правом в «ковидный период», пишет «РИА Новости».



Фото: duma.gov.ru

Кредитные каникулы могут предоставлять на срок не более полугода и предусматривать отсрочу платежей по кредиту или займу либо уменьшение их размера.

Также кабмин сможет устанавливать размер социальной доплаты к пенсии выше установленного законом «О государственной социальной помощи», принимать решения о дополнительной индексации социальных пенсий, увеличении стоимости одного пенсионного коэффициента и индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о комплексах социально-экономических мер для поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Правительство предлагается наделить правом ввести в 2022 году мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса.



2 марта председатель правительства Михаил Мишустин объявил о новых мерах поддержки бизнеса после введения антироссийских санкции. Все подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина