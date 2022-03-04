Новости общества

17:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Калмыков покидает должность руководителя лоукостера «Победа»

15:44, 04.03.2022 1
Калмыков покидает должность руководителя лоукостера «Победа»
Фото: wikimedia.org

Гендиректор лоукостера «Победа» Андрей Калмыков покидает свою должность. Об этом он объявил в письме своим сотрудникам.

Калмыков остается в России и займется развитием других проектов.

— Я уверен, что за семь лет команда Победы выросла и окрепла настолько, что вы сможете летать сами, без меня, — приводит ТАСС слова Калмыкова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее Калмыков занимал посты помощника министра транспорта, заместителя генерального директора «Аэрофлота». В 2014 году он возглавил «Добролет», когда компания только начала полеты и впервые попала под санкции за то, что выполняла полеты в Крым. Тогда компанию переименовали в «Победу», что позволило ей выполнять полеты. Согласно стратегии «Аэрофлота», лоукостер со временем должен был стать второй крупнейшей компанией в группе.

Страны Запада после начала Россией специальной военной операции в Донбассе одна за другой начали закрывать свое воздушное пространство. Кроме того, ЕС принял санкции против российской авиаотрасли: запрещается продажа всех самолетов, запасных частей и оборудования российским авиакомпаниям.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьБизнесТранспорт

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 04 мар
    Как-то не по-капитански это
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также