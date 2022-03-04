Калмыков покидает должность руководителя лоукостера «Победа»

Гендиректор лоукостера «Победа» Андрей Калмыков покидает свою должность. Об этом он объявил в письме своим сотрудникам.

Калмыков остается в России и займется развитием других проектов.

— Я уверен, что за семь лет команда Победы выросла и окрепла настолько, что вы сможете летать сами, без меня, — приводит ТАСС слова Калмыкова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее Калмыков занимал посты помощника министра транспорта, заместителя генерального директора «Аэрофлота». В 2014 году он возглавил «Добролет», когда компания только начала полеты и впервые попала под санкции за то, что выполняла полеты в Крым. Тогда компанию переименовали в «Победу», что позволило ей выполнять полеты. Согласно стратегии «Аэрофлота», лоукостер со временем должен был стать второй крупнейшей компанией в группе.

Страны Запада после начала Россией специальной военной операции в Донбассе одна за другой начали закрывать свое воздушное пространство. Кроме того, ЕС принял санкции против российской авиаотрасли: запрещается продажа всех самолетов, запасных частей и оборудования российским авиакомпаниям.



Татьяна Леухина