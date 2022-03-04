Из Казани перенесли Специальную Олимпиаду 2023 года

Фото: Максим Платонов (архив)

В связи с проведением РФ специальной военной операции на Украине из Казани перенесли Специальную Олимпиаду, которая должна была пройти в 2023 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Special Olympics International.

— Мы больше не можем обеспечить эффективность Игр в Казани и безопасность наших спортсменов и общества. Эта отмена разрушительна для нас, для наших спортсменов в Украине, в России и по всему миру, которые годами готовились к соревнованиям. Мы благодарны людям в России и во всем мире, которые годами работали для того, чтобы эти Игры увенчались успехом, и пока они не состоятся, мы обязуемся продолжать работать с программой Специальной Олимпиады сейчас и в будущем, — гласит заявление.

Казань должна была принять Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады уже в этом году. Однако пандемия коронавируса помешала планам — мероприятие перенесли на 2023 год. В следующем году их планировалось провести с 21 по 27 января.

Фото: Максим Платонов (архив)

Год назад вице-премьер России Дмитрий Чернышенко провел первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению Специальной Олимпиады в столице Татарстана. У Казанского кремля презентовали символ мероприятия — дракона Зиланта, его изображение появилось на фоне Спасской башни.



Татьяна Демина