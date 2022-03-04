Путин заявил, что Россия продолжит свое развитие, как бы ни было тяжело

Как бы ни было тяжело, Россия продолжит свое развитие. По всей стране будет укрепляться транспортная и логистическая инфраструктура, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии поднятия флага нового парома «Маршал Рокоссовский».

Глава государства призвал соседние страны не нагнетать и не ухудшать отношения с Россией. Он заметил, что отказ некоторых зарубежных партнеров от сотрудничества нанесет ущерб, однако все поставленные задачи будут решены, передает «РИА Новости».

Сегодня Госдума приняла ряд законопроектов, направленных на поддержку граждан и бизнеса в условиях санкций. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал о трех сценариях развития отношений с иностранными компаниями на фоне экономической ситуации и санкционной политики некоторых стран.



Татьяна Леухина