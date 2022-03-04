Госдума приняла в первом чтении проект о мерах поддержки бизнеса в условиях санкций

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, содержащий комплекс социально-экономических мер для поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект наделяет правительство правом ввести в 2022 году мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. Отмечается, что проверки у организаций, имеющих государственную аккредитацию и осуществляющих деятельность в области информационных технологий, не проводятся в период по 31 декабря 2024 года.

Также правительство РФ сможет разрешать продолжать деятельность без продления лицензии, а также получать и продлевать их без обязательных процедур оценки соответствия и уплаты госпошлины. Федеральному правительству и субъектам разрешается изменять существенные условия контракта при закупках товаров для государственных и муниципальных нужд.

Совет директоров Банка России может устанавливать периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита (ПСК) не применяется. ПСК не может превышать более чем на одну треть наименьшую из следующих величин: 365 процентов годовых или рассчитанное ЦБ среднерыночное значение.

Фото: duma.gov.ru

В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса. По его словам, теперь налоговые преференции распространены на разработчиков мобильных приложений и организации, занимающиеся реализацией, установкой и тестированием отечественного ПО. Также все IT-компании на три года освободят от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами. Им будут предоставлены льготные кредиты на выгодных условиях — по ставке, не превышающей 3%. Подробнее — в материале «Реального времени».

Максим Кокунин