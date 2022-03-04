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Доходы консолидированного бюджета Татарстана в январе составили 17,6 млрд рублей — это много или мало?

17:16, 04.03.2022 4
Доходы консолидированного бюджета Татарстана в январе составили 17,6 млрд рублей — это много или мало?

По итогам января 2022 года доходы консолидированного бюджета Татарстана составили 17,6 млрд рублей. Прогнозный план на весь текущий год составляет 350,8 млрд рублей, говорится в отчете об исполнении консолидированного бюджета республики, опубликованном на сайте Минфина.

Доход от налога на прибыль составил 9,7 млрд рублей, от налога на товары, работы и услуги — 3,7 млрд, налога на совокупный доход — 789,8 млн, налога на имущество — 568,6 миллиона.

Еще 228 млн рублей получено со штрафов, санкций, возмещения ущерба.

17,6 млрд рублей доходов бюджета Татарстана за январь — это:

  • $166,8 млн по курсу ЦБ на завтра — 105,8 рубля за доллар.
  • Чуть более 5% от плана — за 2022 год доходы бюджета республики прогнозируются в размере 350,8 миллиарда.
  • Примерно на 4,3 миллиарда больше, чем год назад — по данным Минфина, по итогам января 2021-го доходы консолидированного бюджета Татарстана составляли 13,3 миллиарда.
  • В 2,9 раза больше дохода бюджета Татарстана по итогам января 2007 года — 15 лет назад он составил чуть более 6 миллиардов рублей.
  • На 1,8 миллиарда больше, чем доходы Башкирии — по итогам января 2022-го они достигли 15,86 миллиарда рублей.
  • В 3,1 раза больше доходов Кировской области за январь — 5,6 миллиарда.
  • Такую же сумму планирует получить Белгород по итогам всего 2022 года.
Дарья Пинегина
ЭкономикаБюджет Татарстан

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 04 мар
    План перевыполнен! Значит хорошо
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  • Анонимно 04 мар
    Обогнали Башкирию)
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  • Анонимно 04 мар
    все познается в сравнении. Спасибо за цифры
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  • Анонимно 04 мар
    а если померять утерянной выгодой от санкций? что получим? огромную дыру, которую доходы консолидированного бюджета всех регионов месте взятых не перекроют, вероятно
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