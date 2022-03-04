Доходы консолидированного бюджета Татарстана в январе составили 17,6 млрд рублей — это много или мало?

По итогам января 2022 года доходы консолидированного бюджета Татарстана составили 17,6 млрд рублей. Прогнозный план на весь текущий год составляет 350,8 млрд рублей, говорится в отчете об исполнении консолидированного бюджета республики, опубликованном на сайте Минфина.

Доход от налога на прибыль составил 9,7 млрд рублей, от налога на товары, работы и услуги — 3,7 млрд, налога на совокупный доход — 789,8 млн, налога на имущество — 568,6 миллиона.

Еще 228 млн рублей получено со штрафов, санкций, возмещения ущерба.

17,6 млрд рублей доходов бюджета Татарстана за январь — это:

$166,8 млн по курсу ЦБ на завтра — 105,8 рубля за доллар.

Чуть более 5% от плана — за 2022 год доходы бюджета республики прогнозируются в размере 350,8 миллиарда.

Примерно на 4,3 миллиарда больше, чем год назад — по данным Минфина, по итогам января 2021-го доходы консолидированного бюджета Татарстана составляли 13,3 миллиарда.

В 2,9 раза больше дохода бюджета Татарстана по итогам января 2007 года — 15 лет назад он составил чуть более 6 миллиардов рублей.

На 1,8 миллиарда больше, чем доходы Башкирии — по итогам января 2022-го они достигли 15,86 миллиарда рублей.

В 3,1 раза больше доходов Кировской области за январь — 5,6 миллиарда.

Такую же сумму планирует получить Белгород по итогам всего 2022 года.

Дарья Пинегина