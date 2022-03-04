«Чтобы выйти на безаварийную работу, надо вкладывать минимум 2 миллиарда»: канализация Казани вылетает в трубу

Казанский «Водоканал» нашел 1,6 млрд рублей для ремонта изношенного канализационного коллектора, который проходит по Ново-Савиновскому району

Фото: Максим Платонов

«Водоканал» приступил к реконструкции самого ветхого участка третьего северного коллектора, который грозит прорывами стоков почти в центре Казани. Аварийный отрезок в 680 метров расположен вдоль элитных жилых домов по улице Чистопольской, на его ремонт выделено 400 млн рублей. Глава казанского «Водоканала» Андрей Егоров заверил, что восстановительные работы пройдут без отключений жителей и завершатся в августе. К концу года в Казани будет полностью отремонтирован весь 8-километровый северный канализационный коллектор, что обойдется в 1,6 млрд рублей собственных средств МУП. Для ремонта сетей городов-миллионников нет ни одной федеральной программы, посетовал глава «Водоканала».

Критическая точка в канализационном «маршруте»



Самый изношенный участок третьего северного коллектора, проходящего через центр Казани, подвергся нехирургической резекции. Казанский «Водоканал» начал восстановительные работы по ремонту отрезка канализационной трубы протяженностью 680 погонных метров на перекрестке Чистопольская — Меридианная. Как сообщил глава «Водоканала» Андрей Егоров, этот участок сетей эксплуатировался с большой перегрузкой, так как еще в 80-х годах интенсивное жилищное строительство в этой части города не планировалось. В результате износ канализационных сетей достиг критического уровня, пояснил он.

Сейчас на этом месте вырыта яма, экскаваторы начали вывозить грунт, но саму трубу поднимать с глубины и демонтировать не станут. Восстанавливать проходимость внутри будут бестраншейным методом, то есть протянут внутрь полимерный «чулок», который заполнит образовавшиеся пустоты и после отвердения полимерных смол образует сверхпрочное изоляционное покрытие. Сейчас идет монтаж новой специальной камеры на трубопроводе, которая будет использоваться для спуска в коллектор технологического оборудования и материалов для проведения санации.

По словам Андрей Егорова, эта технология позволит проводить ремонтные работы без отключения жителей. Благодаря этому бестраншейный метод заливки композитного «чулка» применяется не только в Казани, но и в стесненных городских условиях Москвы и Санкт-Петербурга. По его словам, на ремонт участка по этой технологии выделено 400 млн рублей, а сами работы будут завершены в августе этого года.

Фото: Максим Платонов

Полный ремонт 2 км коллектора обойдется в 1,6 млрд

После этого казанский «Водоканал» продолжит реконструкцию еще двух участков. В апреле начнутся восстановительные работы по проспекту Ямашева (от ул. Адоратского до ул. Амирхана) протяженностью 850 погонных метров. На этот отрезок выделяется 850 млн рублей. Ожидается, что работы будут завершены в июне.

Затем приступят к третьему и заключительному этапу на отрезке по ул. Амирхана (от ул. Четаева до ул. Чистопольской) протяженностью 500 погонных метров. На него выделяется 911 млн рублей. Ожидается, что работы начнутся в августе и завершатся в декабре.

Таким образом, в этом году будет отремонтировано 2 км канализационных сетей одного из самых больших коллекторов. За 10 лет на третьем северном коллекторе произошел 41 провал, из них в 2021 году — 25. На данный момент все они устранены.

Для восстановления безаварийной работы двухкилометрового отрезка по Ново-Савиновскому району потребовалось 1,6 млрд рублей.

— Это собственные средства «Водоканала», — уточнил Андрей Егоров.

Откуда взять деньги на ремонт сетей

По его словам, сегодня федеральные программы по субсидированию ремонта коммунальных сетей предназначены для малых городов численностью до 500 тысяч жителей и нет ни одной для городов-миллионников.

— Для нас это плохо, — посетовал он.



Кроме того, после изменения федерального законодательства в 2013 году из структуры тарифа на коммунальные услуги была исключена инвестиционная надбавка. Это лишило основного источника финансирования ремонтных работ.

— До этого, с 2002 по 2012 год, мы построили и отремонтировали большое количество сетей, построили на водозаборе современную систему водоочистки и перешли на гидрохлорид натрия, построили КНС в городе, отремонтировали множество КНС, канализационных коллекторов в Приволжском районе, провели автоматизацию насосных станций. Тогда планировали построить водоводы и отправили проект на экспертизу. Сделали проект закольцовки всего города и планировали к 2020 году все реализовать, — рассказал Егоров.

Фото: Максим Платонов

По его оценке, износ сетей в Казани достиг 70%.

— Чтобы выйти на безаварийную работу, нужно вкладывать минимум 2 млрд рублей на общее количество наших сетей ежегодно, — сообщил он. А пока, по словам главы «Водоканала», город имеет возможность закладывать всего 250 млн рублей.

Впрочем, эти ограничения не повод сидеть «сложа руки». По словам Андрея Егорова, руководство «Водоканала» подает заявки на участие во всевозможных программах, выступает с обращениями в федеральные органы власти. Одним словом, не стоит на месте, заверил он.

1 / 15



























