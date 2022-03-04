Коронавирус в Татарстане постепенно сдает позиции ОРВИ и гриппу — но отмены всех ограничений пока не будет

Число заразившихся татарстанцев в последние недели сократилось на треть, штамм «омикрон», который медики Татарстана сравнивают по тяжести перенесенного заболевания с обычными ОРВИ, постепенно сдает свои позиции гриппу. Однако пока никаких существенных изменений по ограничениям до конца хотя бы марта не предвидится. Поэтому в Минздраве РТ тревожатся, что пока повторную вакцинацию прошли лишь 30% всех вакцинированных полгода назад татарстанцев. Подробнее — в материале «Реального времени».

Число заболевших «короной» татарстанцев сократилось на треть

Как рассказала замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, за истекшие сутки зарегистрированы 1 685 случаев заражения коронавирусом. Всего с момента его появления в Татарстане зафиксировано 123,9 тысячи таких случаев. Рост числа зараженных отмечался с начала 2022 года, напомнила она, и он наложился на подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.

— Это была серьезная и довольно-таки напряженная ситуация. С максимальным пиком на третьей неделе, — заявила спикер.

Фото: Максим Платонов

Но впервые с восьмой недели 2022 года медики Татарстана начали видеть снижение заболеваемости. По сравнению с предыдущей неделей — почти на 30%. Сегодня 90% заболевших коронавирусом в республике приходится на штамм «омикрон», 10% — на «дельту». Из заболевших «омикроном» 95% перенесли болезнь «по типу ОРВИ», то есть, относительно легко. Это свидетельствует о том, что штамм по своему воздействию приближается к группе ОРВИ, заявила Любовь Авдонина.



Коронавирус отдает позиции — другим ОРВИ вообще и гриппу в частности

Число заболевших гриппом при этом с начала 2022 года прирастало параллельно числу заболевших «омикроном». Однако за последние недели и это количество уменьшилось. В то же время, отметила Авдонина, за нынешний сезон заболевших гриппом регистрировалось гораздо больше, чем, например, в допандемийные годы. В Татарстане зафиксировано 870 случаев заболевания гриппом на настоящий момент.

По словам Авдониной, число заболевших гриппом в 2022 году было в два раза больше, чем в 2019 году. При этом, что любопытно, в 2020—2021 годах «гриппа не было вообще». И другие ОРВИ «вели себя спокойно» — то есть в основном татарстанцы заражались коронавирусом.

— В 2022 году и грипп себя проявил, и каждая ОРВИ тоже по-своему должна была отразиться на заболеваемости. Это было ожидаемо. Тем более мы поздно получили вакцину против гриппа, и привитых было мало — но нам удалось сдержать сильное распространение инфекции. 847 из общего числа заболевших заразились гриппом А. При этом болеют гриппом, как и раньше, только непривитые, — заявила Авдонина.

Фото: Максим Платонов

Несмотря на относительное снижение заболеваемости коронавирусом, «фильтры» в школах пока останутся, хотя и в общеобразовательных учреждениях число заболевших «короной» тоже пошло на спад. В настоящий момент 259 детей не допущены к занятиям. А всего переболело с 1 сентября 2021 года почти 50 тысяч школьников. Сегодня классов, ушедших на «разобщение», уже нет. Как и закрытых школ.

Медики продолжают тестировать население, всего уже проведено 5,5 млн тестов, как ПЦР-, так и экспресс-тестов. Проверены на соблюдение карантинных правил 262 объекта, в 86 из них были выявлены нарушения, за которые было наложено штрафов на 507 тысяч рублей.

Повторную вакцинацию пока прошли 30% всех вакцинированных полгода назад татарстанцев

Ситуация же в самих медицинских учреждениях управляемая, сообщил заместитель министра здравоохранения РТ — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

По вакцинации Татарстан вышел на относительно успешные темпы. Уже привито первым компонентом вакцины 81% от всех подлежащих вакцинации. А к 4 марту 2022 года повторную вакцину получили 250 тысяч татарстанцев. Всего число вакцинированных двумя компонентами вакцины на 1 сентября 2022 года превысило 840 тысяч человек. То есть пока повторную вакцинацию прошли только 30% от числа привитых ранее (повторная вакцинация может быть после 6 месяцев после первой, — прим. ред.). По мнению Жаворонкова, именно темпы ревакцинации тревожные, так как в случае осложнения эпидемиологической ситуации не прошедшие повторную вакцинацию могут заболеть в тяжелой форме.

Фото: Максим Платонов

Сейчас в Татарстане есть 208 тысяч доз вакцины против коронавируса. Слухи о том, что, например, в РКБ при этом совсем уж легкая ситуация, Жаворонков опроверг, заявив, что «нагрузки там серьезные на самом деле». Тем не менее в последние недели система Минздрава РТ продолжает постепенно сокращать коечный фонд, отданный под заболевших COVID-19. В Казани, например, его сократили на 150 коек. Избыточный коечный фонд будут сокращать в пользу профиля той больницы, где они расположены.



Какие послабления получили предприятия, а какие запреты по-прежнему останутся

Любовь Авдонина также прокомментировала новые нормы российского Роспотребнадзора, которые с виду могут считаться «послаблениями». Однако это не совсем так, потому что они распространяются только на период распространения штамма «омикрон». Никакие главные ограничения пока не отменяются — ни масочный режим, ни нормы проведения массовых мероприятий, ни запрет работы заведений общепита в ночное время.

Требование к соблюдению социальной дистанции остается. Его разъяснила заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина.

— Так вот, о дистанции: если мы говорим о дистанции, это требование санитарных правил, пункт 4.4., там четко прописано, что граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию в 1,5—2 метра. Соответственно, вы в методических рекомендациях этого и не нашли, потому что это закреплено в санитарных правилах. Эта норма на сегодня остается, и она обязательная, и она, как вы знаете, закреплена и прописана также в нашем постановлении Кабинета министров РТ №208, — рассказала она.

Фото: Максим Платонов

Пока, если говорить о послаблениях, речь идет лишь об отказе требовать с предприятий трех-четырехкратную санитарную обработку помещений (достаточно проводить ее в конце рабочей смены) и об отказе от «фильтров» на ряде объектов. Так, например, сегодня в объектах с массовым посещением уже не обязательно замерять температуру посетителей — но это правило сохраняется для сотрудников таких предприятий.

Пока, на время «омикрона», в прошлое ушел и запрет на взаимодействие между цехами организации. По заполняемости также в Татарстане нет ограничений в заведениях общепита, фитнес-залах и других. Но они остались, например, в кинозалах и концертных залах. В основном все главные ограничения в РТ планируют сохранить до конца марта, когда должен закончиться сезон ОРВИ и гриппа.



Сергей Афанасьев