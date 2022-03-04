Госдума отменила взимание НДС за инвестиционное золото для граждан

Госдума приняла во втором чтении закон, который выводит из-под НДС продажу драгоценных металлов в слитках физическим лицам, сообщает «Интерфакс».



Законопроект 2 марта внес в парламент депутат Владислав Резник. Согласно документу, реализация драгоценных металлов в слитках не подлежит налогообложению физическим лицам. Предполагается, что действие этой нормы распространится на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года.

Ранее Минфин РФ пояснял, что при покупке золота в банке нужно уплатить НДС в размере 20%, а уже обратная операция по продаже слитка банку не предполагает уплату налога, что делает операцию невыгодной для граждан.



В Минфине РФ считают вложения в золото идеальной альтернативой скупке долларов на фоне нестабильной геополитической ситуации. По словам главы министерства Антона Силуанова, американская валюта является более волатильной и подвержена рискам разного рода. Поэтому она не может составлять достойную конкуренцию драгоценным металлам.

Маргарита Головатенко