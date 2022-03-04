В Кремле считают, что российско-украинские переговоры должны вестись «в тишине»

Фото: посольство России в Белоруссии

Российско-украинские переговоры «в подобной ситуации должны вестись, конечно же, в тишине». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, переговоры Москвы и Киева не должны «быть предметом для публичной огласки», пишет «РИА Новости». На данный момент речи о подписании каких-либо документов между Россией и Украиной не идет.

Напомним, накануне на территории Белоруссии прошел второй раунд российско-украинских переговоров. Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что стороны подробно обсудили гуманитарные и военные вопросы, а также вопрос будущего политического урегулирования. Он назвал достигнутые на переговорах с украинской делегацией соглашения существенным прогрессом.



Фото: посольство России в Белоруссии

Первый раунд российско-украинских переговоров проходил 28 февраля. Встреча продолжалась около пяти часов. Ожидается третий раунд переговоров. Он состоится в ближайшие дни.

Татьяна Демина