В Кремле считают, что российско-украинские переговоры должны вестись «в тишине»
Российско-украинские переговоры «в подобной ситуации должны вестись, конечно же, в тишине». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, переговоры Москвы и Киева не должны «быть предметом для публичной огласки», пишет «РИА Новости». На данный момент речи о подписании каких-либо документов между Россией и Украиной не идет.
Напомним, накануне на территории Белоруссии прошел второй раунд российско-украинских переговоров. Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что стороны подробно обсудили гуманитарные и военные вопросы, а также вопрос будущего политического урегулирования. Он назвал достигнутые на переговорах с украинской делегацией соглашения существенным прогрессом.
Первый раунд российско-украинских переговоров проходил 28 февраля. Встреча продолжалась около пяти часов. Ожидается третий раунд переговоров. Он состоится в ближайшие дни.
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