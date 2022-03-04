Лукашенко подписал решение референдума по внесению изменений в конституцию Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал решение референдума по внесению изменений в конституцию страны. Обновленный документ вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Вчера Центризбирком республики утвердил итоги референдума по внесению изменений в конституцию страны. Поправки поддержали 82,86% принявших участие в голосовании, пишет ТАСС.

Согласно поправкам, Всебелорусское народное собрание, как высший представительный орган народовластия, будет вправе рассматривать вопрос о легитимности выборов и давать чиновникам обязательные для исполнения поручения. Один и тот же человек может быть президентом не более 2 сроков. Это ограничение начнет действовать после вступления в должность вновь избранного президента. После прекращения полномочий глава государства может стать пожизненным сенатором, на него будет распространяться президентский иммунитет.



Год назад президент Белоруссии Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года, заявил, что при новой Конституции не будет занимать должность президента Белоруссии. Он же говорил, что отстранить его от власти может только белорусский народ, руководствуясь основным законом страны.



Татьяна Леухина