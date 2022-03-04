Челнинца, повредившего 25 машин, лишили водительских прав и арестовали на 14 суток

55-летнего жителя Набережных Челнов, протаранившего 25 машин во время ухода от погони, лишили водительских прав. Такое решение принял Набережночелнинский городской суд.



На суде водитель рассказал, что находился в неадекватном состоянии, поскольку боле 27 часов не ел, не спал и испытывал стресс. Он сообщил, что в связи с этим может не понимать вопросы судьи правильно.

Одного из судей он просил выслушать «чисто по-человечески», тогда как судья настаивал на рассмотрении дела по существу, и возникла перепалка. В ходатайстве подсудимый просил учесть положительную характеристику с места работы в другом городе, где он занимается адвокатской практикой. В Челнах мужчина неофициально работает таксистом. Сюда он приехал по необходимости, так как занимается наследством. За последний год как таксист пять раз поощрялся за хорошую работу.

За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции мужчина арестован на 14 суток. По фактам оставления мест ДТП суд вынесет решение позже, сообщили «Челнинские известия».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как сообщали ранее в МВД по Татарстану, мужчина не отреагировал на требования сотрудников полиции и в ходе погони протаранил несколько машин. Челнинец остановился только после повреждения трех колес собственного автомобиля. В отношении него составили несколько административных материалов. Кроме того, выяснилось, что задержанный находился в розыске по статье «Вымогательство».

Маргарита Головатенко