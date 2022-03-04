В Кремле назвали слова сенатора США Грэма о Путине русофобским припадком

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова сенатора США Линдси Грэма про Владимира Путина. По его мнению в столь напряженной атмосфере происходит истеричное нагнетание «русофобского припадка».

— Очень сложно подобрать слова. И, конечно, в эти дни не всем удается сохранять трезвость ума, и я бы даже сказал, здравие ума. Поэтому многие, к сожалению, едут рассудком, — цитирует представителя Кремля «РИА Новости».

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, говоря о Путине, заявил, что человек, который «уберет этого парня», окажет стране и миру большую услугу. Он спросил в Twitter, найдется ли в России свой Брут или Клаус Штауффенберг (известны своим участием в покушениях на Гая Юлия Цезаря и Адольфа Гитлера, — прим.ред.).

Российское посольство потребовало от США официально объяснить и осудить высказывание сенатора Линдси Грэма. Посол РФ Анатолий Антонов заявил, что слова Грэма неприемлемы и возмутительны. По его словам, становится страшно за судьбу США, когда у ее руля находятся «столь безответственные и непрофессиональные политики».