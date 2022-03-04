Минпромторг РТ оценивает потребность населения в импортных продуктах как незначительную

Министерство промышленности и торговли Татарстана оценивает потребность жителей республики в импортных продовольственных товарах как незначительную. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Татарстан полностью обеспечивает себя зерном, мясной продукцией, сахаром, растительным маслом, картофелем и другими видами продовольствия. Кроме того, чтобы не допустить роста цен на продовольственные продукты, торговые сети приняли обязательства по ограничению наценок на отдельные социально значимые товары.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе Минпромторг России заверил граждан, что запасов продуктов достаточно, их хватит больше чем на месяц. Все предприятия потребительского рынка продолжают функционировать в штатном режиме. Достаточно запасов и бакалейных товаров — запасов гречки, макарон, круп и тому подобного хватит на 50—70 дней. Средства гигиены в запасе более чем на 70 дней торговли. Подробности — в материале «Реального времени».

Максим Кокунин