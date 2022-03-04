Минпромторг РТ оценивает потребность населения в импортных продуктах как незначительную
Министерство промышленности и торговли Татарстана оценивает потребность жителей республики в импортных продовольственных товарах как незначительную. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.
Татарстан полностью обеспечивает себя зерном, мясной продукцией, сахаром, растительным маслом, картофелем и другими видами продовольствия. Кроме того, чтобы не допустить роста цен на продовольственные продукты, торговые сети приняли обязательства по ограничению наценок на отдельные социально значимые товары.
На прошлой неделе Минпромторг России заверил граждан, что запасов продуктов достаточно, их хватит больше чем на месяц. Все предприятия потребительского рынка продолжают функционировать в штатном режиме. Достаточно запасов и бакалейных товаров — запасов гречки, макарон, круп и тому подобного хватит на 50—70 дней. Средства гигиены в запасе более чем на 70 дней торговли. Подробности — в материале «Реального времени».
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