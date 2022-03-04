Ученый совет КФУ выступил с поддержкой специальной военной операции на Украине

Фото: Максим Платонов (архив)

Ученый совет КФУ поддержал проведение военной операции РФ на Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте вуза.

«Мы остро переживаем происходящее, но, к сожалению, сложилась ситуация, чреватая угрозами безопасности и суверенности нашей Родины», — говорится в тексте обращения.

Сейчас задача КФУ — развитие традиций отечественного образования, науки и технологий, обеспечение страны кадровым потенциалом, развитие кооперационных связей с международными научно-образовательными и академическими центрами.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ученый совет КФУ выразил солидарность с жителями Донецкой и Луганской народных республик, а также с преподавателями и студентами всех вузов, работающих в этих республиках. Вуз объявил о готовности оказать всю необходимую гуманитарную помощь.

«В условиях развязанной против России информационной войны возрастает ответственность за будущее наших студентов — нового поколения научной, образовательной и управленческой элиты России и Татарстана», — отмечается в заявлении. КФУ призвал преподавателей, работников и студентов критически относиться к информации экстремистского толка некоторых СМИ, социальных сетей и сомнительных интернет-ресурсов, воздержаться от комментариев в медиасреде.

Также в вузе пообещали оказать всю необходимую психологическую и материальную помощь студентам с Украины. КФУ сделает все необходимое для обеспечения непрерывности и качества образовательного процесса, научных исследований и реализации системных проектов, направленных на решение проблем и государственных задач.

Татьяна Леухина