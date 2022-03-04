Правительство России подготовило три варианта взаимоотношений с иностранными компаниями при их уходе

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство России подготовило три сценария развития отношений с иностранными компаниями на фоне экономической ситуации и санкционной политики некоторых стран. Об этом сказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Первый — компания продолжает полноценную работу в России. При этом обеспечивается в полном объеме поставка сырья, материалов, комплектующих, необходимых для производственного процесса, выполняются трудовые обязательства перед сотрудниками.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Второй вариант — передача доли иностранных акционеров в управление российским партнерам с последующей возможностью возвращения на российский рынок. Третий вариант, при котором зарубежная компания уходит с рынка, рассматривается как умышленное банкротство, передает ТАСС.

В среду премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о новых мерах поддержки бизнеса на фоне введенных против страны санкций. Все подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина