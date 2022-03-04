Российское посольство потребовало от США осудить высказывание сенатора Грэма о Путине

Российское посольство потребовало от США официально объяснить и осудить высказывание сенатора Линдси Грэма про президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Требуем официальных объяснений и решительного осуждения преступных высказываний этого американца», — говорится в сообщении посольства.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что человек, который «уберет этого парня», окажет стране и миру большую услугу. Он спросил в Twitter, найдется ли в России свой Брут или Клаус Штауффенберг (известны своим участием в покушениях на Гая Юлия Цезаря и Адольфа Гитлера).

Посол РФ Анатолий Антонов заявил, что слова Грэма неприемлемы и возмутительны. По его словам, становится страшно за судьбу США, когда у ее руля находятся «столь безответственные и непрофессиональные политики».

Фото: kremlin.ru

Вчера США ввели санкции против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, 19 российских бизнесменов и 47 связанных с ними лиц. В частности, введены санкции против Евгения Пригожина, Игоря Шувалова, Сергея Чемезова, Алишера Усманова, Николая Токарева, Аркадия и Бориса Ротенбергов. Кроме того, против бизнесменов вводятся визовые ограничения.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Запад прекратит новые санкции в отношении Москвы в случае завершения Россией специальной военной операции на Украине. Она выразила мнение, что сейчас Россия фактически «отрицает само право Украины на существование».



Максим Кокунин