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Куземетьевское «Поле» достроят этим летом

16:00, 08.02.2022 2

Как идет строительство Центра развития профессионального, юношеского и детского гольфа «Басу»

Куземетьевское «Поле» достроят этим летом
Фото: minsport.tatarstan.ru

Сегодня казанским журналистам показали, как строится Центр развития профессионального, юношеского и детского гольфа «Басу» в казанском поселке Куземетьево. Завершить строительство центра планируется этим летом. Сейчас почти завершен административно-бытовой корпус.

Общая площадь поля «Басу» составит около 73 га. Центр оснастят двумя раздевалками, учебным классом для теоретической подготовки на 25 мест и тренажерным залом. Ежедневно центр сможет принимать порядка 500 человек. Изюминкой «Басу» станут два круглогодичных гольф-симулятора в крытой зоне, которые позволят не прерывать тренировочный процесс в зимнее время и плохую погоду.

Видео: Камиль Исмаилов
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