Генпрокуратура направила в суд дело в отношении экс-министра Абызова и его соучастников

Фото: Максим Платонов

Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении экс-министра по координации деятельности «Открытого правительства» Михаила Абызова и его 11 соучастников — Николая Степанова, Максима Русакова, Сергея Ильичева, Александра Пелипасова, Галины Фрайденберг, Инны Пикаловой, Екатерины Заяц, Олега Серебренникова, Руслана Власова, Оксаны Роженковой и Яны Балан. Свою вину они не признают.

Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4, 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления), говорится в сообщении Генпрокуратуры. Уголовное дело рассмотрит Гагаринский районный суд Москвы

По версии следствия, Абызов не позднее апреля 2012 года вместе со Степановым и Русаковым создали и возглавили преступное сообщество, чтобы завладеть деньгами ОАО «Сибэко» и ОАО «РЭС». В 2012—2014 годах они обманом акционеров обеспечили заключение фиктивных сделок между возглавляемой Пикаловой кипрской компанией «Блэксрис Трэйдинг Лимитед», «Сибэко» и «РЭС». Две последние компании купили по завышенной цене акции организаций, обслуживающих энергетические объекты.



В результате реализации этих договоров Абызов, Степанов, Русаков и другие лица безвозмездно и противоправно получили принадлежащие «Сибэко» и «РЭС» 4 миллиарда рублей. После этого Абызов, Степанов, Русаков, Заяц, Пикалова, находясь в Москве и на Кипре, с февраля по декабрь 2014 года, совершили финансовые операции с похищенными деньгами, конвертируя их в доллары США.

Затем Абызов, Степанов, Русаков, Серебренников и иные лица в целях заключения договора купли-продажи акций «Сибэко» совершили коммерческий подкуп гендиректора этого предприятия и его заместителей. За подбор и систематизацию сведений о финансово-хозяйственной деятельности компании они передали 78 миллионов рублей.

Абызов, занимая государственную должность при содействии Степанова, Русакова и иных лиц, принял участие в предпринимательской деятельности подконтрольных ему кипрских компаний и совершенной ими в феврале 2018 года сделке по продаже акций «Сибэко». Так было получено 32,5 млрд рублей преступного дохода, 18,9 млрд из которого легализовали через конвертацию в валюту и вывод за границу.

О заверении расследования уголовного дела в отношении Абызова и его 11 соучастников стало известно в январе. В Следственном комитете заявили, что собрали достаточную доказательственную базу по делу.

