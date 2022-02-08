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Прощание с экс-гендиректором ОЭЗ «Иннополис» Игорем Носовым состоится завтра на Троекуровском кладбище в Москве

17:25, 08.02.2022
Прощание с экс-гендиректором ОЭЗ «Иннополис» Игорем Носовым состоится завтра на Троекуровском кладбище в Москве
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Москве завтра, 9 февраля, состоится церемония прощания с бывшим главой ОЭЗ «Иннополис», генеральным директором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Игорем Носовым. Об этом «Реальному времени» сообщил источник.

Церемония прощания начнется в 15.00 в большом церемониальном зале похоронного дома Троекурово.

Фото: minvr.gov.ru

О смерти Носова стало известно сегодня. По данным источников «Реального времени», у экс-гендиректора ОЭЗ «Иннополис» случился инсульт. Игорь Носов родился 20 апреля 1978 года в Казани.

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