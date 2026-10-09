Всёчество, стрижи и свет — три истории на одной площадке

От дорожных знаков Кричевского до голосования за подсветку: в «Смене» собрали проекты о памяти, свободе и городской эстетике

Знаки, придуманные Кричевским. Фото: Динар Фатыхов

В Казани в Центре современной культуры «Смена» вновь открылось сразу три выставки. Это «Крич. Всёчество и разборчивость» — работы и коллекции одного из отцов графического дизайна Владимира Кричевского. Вторая — персональная выставка художника Аарона Леснова «Поезд на море». А также выставка-лаборатория фонда «Галеев-Прометей» «Свет в архитектуре: прошлое, настоящее, будущее», где горожанам предложили оценить подсветку в городе и выбрать лучшие образцы.

Ключевой и влиятельный

— Имя Кричевского в дизайн-среде — одно из ключевых, — отметил куратор выставки Кирилл Маевский. — Без Кричевского не было бы русского дизайна, того объема книг, которые он написал о русском дизайне, и воспитанников, которые выросли на его книгах и сотрудничали с ним.

79-летний Владимир Кричевский обывателю более всего известен как один из разработчиков дорожных знаков в СССР, многие из них, несмотря на изменения, стоят на трассах до сих пор, например синий знак 5.3 «Дорога для автомобилей» или знак 7.3 «Автозаправочная станция».

Нидерландский этап. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он был главным редактором культового журнала о дизайне «Да!», читал лекции в Амстердаме, Маастрихте, Лондоне и Гамбурге, а также написал более 40 книг. Три из них издала «Смена». Это «Всёчество. Все журнальные публикации (и еще две)», «Визуалистика», где автор изучает вывески, шрифты, фотографии, книжные обложки и развороты, а также «Разговоры с Владимиром Кричевским», которые вели с ним последние два года Кирилл Маевский и фотограф Александр Забрин. Из них можно узнать, например, что дизайнер в юности был стилягой-«штатником»: «У меня есть два американских пиджака, купленных в комиссионных магазинах. Я был счастлив, когда покупал их. Сейчас они висят как музейные экспонаты — чтобы пояснить людям, что такое «американа».

Или вот: «Лаборатория кафедры ХТОПП находилась в моем Староконюшенном переулке, где я тогда жил. Это были, наверное, самые счастливые дни в моей жизни: прийти на работу, дождаться прихода Елены Всеволодовны, говорить и делать что-либо в компании высочайшего специалиста и единомышленника. Мы смотрели друг другу в рот, дивились тому, насколько мы были солидарны друг с другом. В промграфике были рукастые профессионалы, но с иными мозгами, с иным отношением к Западу, с иной степенью консерватизма в творчестве. Были и люди прогрессивные, ориентированные на Запад, но в меньшинстве».

Инициатор выставки Александр Забрин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Все началось с марок и значков

— Я с Владимиром Кричевским дружу с детства, — говорит Забрин. — Родители, наверное, нас возили на колясках в одном дворе, мы и жили в 20-м микрорайоне. А близко с ним познакомился на фоне его коллекционирования. Он мне показывал марку, очень красивую. А я у него эту марку стащил. Вот не помню почему. Но он страшно расстроился. Ему меня стало жалко, что я ее украл… Я его все время уговаривал написать книгу о коллекционировании. Но он отказывался. Поэтому я решил сам сделать свой проект. Я года полтора назад начал сканировать все наши поездки, детские фотографии, презентации его книг.

Позднее Александр Забрин познакомился с Кириллом Маевским — вместе они брали интервью для книги о Владимире Кричевском. Летом выставка прошла в Центре Вознесенского, с которым тесно сотрудничает «Смена». Ранее Забрин вместе с этой площадкой реализовал проект, посвященный раннему периоду творчества Константина Васильева.

Идеи Кричевского серьезно повлияли на дизайн самой «Смены», подчеркнул Маевский: «Это важная фигура не только для развития отечественного дизайна, но и конкретно для той институции, в которой мы сегодня открываем этот проект».

— Кричевский — это человек, который абсолютно self-made, не имевший профессионального образования, сам создавший себя как дизайнер в институциональной советской среде, в которой это не было принято совершенно, — добавил Маевский.

Это путь самосовершенствования отражен и в самой выставке. Она начинается с упомянутых значков и марок, а продолжается плакатами, причем порой непонятно, что из этого работа самого Кричевского, а что взято из его богатого архива.

Еще одна особенность — всеохватность: дизайнер в своих работах напоминает обо всей многообразной истории советского дизайна. Поэтому в плакатах можно увидеть отзвуки экспериментов 1920-х, а в книгах, которые можно спокойно открыть и полистать, к примеру, большое исследование авангардистских опытов Фаика Тагирова.

Также выставка — это еще отзвук оттепели, в котором от переживаний остается только эстетика вне исторического контекста. Значительная часть экспозиции посвящена нидерландским штудиям Кричевского, который активно знакомил соотечественников с местным дизайном. За один раз весь объем величия автора не охватить.

Скульптуры Аарона Леснова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Стрижи, скульптуры и комбинат «Майский»

Галерея «Смена» представила выставку «Поезд на море» Аарона Леснова, за этим псевдонимом стоит художник и музыкант Артем Сильвестров, участник арт-группы Bwb1, автор проекта Kazan meta-museum of street art. «Поезд на море» — это одновременно грубые и хрупкие скульптуры из газобетона и цемента, как будто обтесанные временем и ветром. Экспозиция началась, по словам автора, с того, что он нашел возле своей мастерской птенца стрижа, который не смог улететь на зимовку. Затем художник начал самого себя сравнивать со стрижом, которого в детстве родители увозили на отдых.

Третьей «ножкой» дизайнерского «стула» стала выставка «Свет в архитектуре: прошлое, настоящее, будущее», которую организовал фонд «Галеев-Прометей». Искусственный свет в мире появился не так давно, отметила куратор Анастасия Максимова:

— За эти сто лет очень многое изменилось, и мы по факту изменили весь ритм жизни, наши сутки удлинились, мы много активностей проводим вечером. Свет в архитектуре — это то пространство, которое нас окружает ежедневно. Задумавшись о том, каким образом визуальное восприятие вечернего города влияет на нас и каким образом мы воспринимаем это пространство, мы предложили формат выставки-лаборатории, в которой зрители являются соучастниками.

Голосуем за свет? Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Главный объект выставки — это карта, на которой собраны точки искусственных подсветок (не считая видимого, по-моему, даже с Луны комбината «Майский). Зритель, ознакомившись с ними, а также при необходимости сходив на место и сделав замеры, может проголосовать за наиболее удачные. Проект проводится совместно с Институтом дизайна и пространственных искусств КФУ, который планирует создать базу данных в помощь при проектировании световой подсветки в будущем.

1 / 45 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов