Всёчество, стрижи и свет — три истории на одной площадке
От дорожных знаков Кричевского до голосования за подсветку: в «Смене» собрали проекты о памяти, свободе и городской эстетике
В Казани в Центре современной культуры «Смена» вновь открылось сразу три выставки. Это «Крич. Всёчество и разборчивость» — работы и коллекции одного из отцов графического дизайна Владимира Кричевского. Вторая — персональная выставка художника Аарона Леснова «Поезд на море». А также выставка-лаборатория фонда «Галеев-Прометей» «Свет в архитектуре: прошлое, настоящее, будущее», где горожанам предложили оценить подсветку в городе и выбрать лучшие образцы.
Ключевой и влиятельный
— Имя Кричевского в дизайн-среде — одно из ключевых, — отметил куратор выставки Кирилл Маевский. — Без Кричевского не было бы русского дизайна, того объема книг, которые он написал о русском дизайне, и воспитанников, которые выросли на его книгах и сотрудничали с ним.
79-летний Владимир Кричевский обывателю более всего известен как один из разработчиков дорожных знаков в СССР, многие из них, несмотря на изменения, стоят на трассах до сих пор, например синий знак 5.3 «Дорога для автомобилей» или знак 7.3 «Автозаправочная станция».
Он был главным редактором культового журнала о дизайне «Да!», читал лекции в Амстердаме, Маастрихте, Лондоне и Гамбурге, а также написал более 40 книг. Три из них издала «Смена». Это «Всёчество. Все журнальные публикации (и еще две)», «Визуалистика», где автор изучает вывески, шрифты, фотографии, книжные обложки и развороты, а также «Разговоры с Владимиром Кричевским», которые вели с ним последние два года Кирилл Маевский и фотограф Александр Забрин. Из них можно узнать, например, что дизайнер в юности был стилягой-«штатником»: «У меня есть два американских пиджака, купленных в комиссионных магазинах. Я был счастлив, когда покупал их. Сейчас они висят как музейные экспонаты — чтобы пояснить людям, что такое «американа».
Или вот: «Лаборатория кафедры ХТОПП находилась в моем Староконюшенном переулке, где я тогда жил. Это были, наверное, самые счастливые дни в моей жизни: прийти на работу, дождаться прихода Елены Всеволодовны, говорить и делать что-либо в компании высочайшего специалиста и единомышленника. Мы смотрели друг другу в рот, дивились тому, насколько мы были солидарны друг с другом. В промграфике были рукастые профессионалы, но с иными мозгами, с иным отношением к Западу, с иной степенью консерватизма в творчестве. Были и люди прогрессивные, ориентированные на Запад, но в меньшинстве».
Все началось с марок и значков
— Я с Владимиром Кричевским дружу с детства, — говорит Забрин. — Родители, наверное, нас возили на колясках в одном дворе, мы и жили в 20-м микрорайоне. А близко с ним познакомился на фоне его коллекционирования. Он мне показывал марку, очень красивую. А я у него эту марку стащил. Вот не помню почему. Но он страшно расстроился. Ему меня стало жалко, что я ее украл… Я его все время уговаривал написать книгу о коллекционировании. Но он отказывался. Поэтому я решил сам сделать свой проект. Я года полтора назад начал сканировать все наши поездки, детские фотографии, презентации его книг.
Позднее Александр Забрин познакомился с Кириллом Маевским — вместе они брали интервью для книги о Владимире Кричевском. Летом выставка прошла в Центре Вознесенского, с которым тесно сотрудничает «Смена». Ранее Забрин вместе с этой площадкой реализовал проект, посвященный раннему периоду творчества Константина Васильева.
Идеи Кричевского серьезно повлияли на дизайн самой «Смены», подчеркнул Маевский: «Это важная фигура не только для развития отечественного дизайна, но и конкретно для той институции, в которой мы сегодня открываем этот проект».
— Кричевский — это человек, который абсолютно self-made, не имевший профессионального образования, сам создавший себя как дизайнер в институциональной советской среде, в которой это не было принято совершенно, — добавил Маевский.
Это путь самосовершенствования отражен и в самой выставке. Она начинается с упомянутых значков и марок, а продолжается плакатами, причем порой непонятно, что из этого работа самого Кричевского, а что взято из его богатого архива.
Еще одна особенность — всеохватность: дизайнер в своих работах напоминает обо всей многообразной истории советского дизайна. Поэтому в плакатах можно увидеть отзвуки экспериментов 1920-х, а в книгах, которые можно спокойно открыть и полистать, к примеру, большое исследование авангардистских опытов Фаика Тагирова.
Также выставка — это еще отзвук оттепели, в котором от переживаний остается только эстетика вне исторического контекста. Значительная часть экспозиции посвящена нидерландским штудиям Кричевского, который активно знакомил соотечественников с местным дизайном. За один раз весь объем величия автора не охватить.
Стрижи, скульптуры и комбинат «Майский»
Галерея «Смена» представила выставку «Поезд на море» Аарона Леснова, за этим псевдонимом стоит художник и музыкант Артем Сильвестров, участник арт-группы Bwb1, автор проекта Kazan meta-museum of street art. «Поезд на море» — это одновременно грубые и хрупкие скульптуры из газобетона и цемента, как будто обтесанные временем и ветром. Экспозиция началась, по словам автора, с того, что он нашел возле своей мастерской птенца стрижа, который не смог улететь на зимовку. Затем художник начал самого себя сравнивать со стрижом, которого в детстве родители увозили на отдых.
Третьей «ножкой» дизайнерского «стула» стала выставка «Свет в архитектуре: прошлое, настоящее, будущее», которую организовал фонд «Галеев-Прометей». Искусственный свет в мире появился не так давно, отметила куратор Анастасия Максимова:
— За эти сто лет очень многое изменилось, и мы по факту изменили весь ритм жизни, наши сутки удлинились, мы много активностей проводим вечером. Свет в архитектуре — это то пространство, которое нас окружает ежедневно. Задумавшись о том, каким образом визуальное восприятие вечернего города влияет на нас и каким образом мы воспринимаем это пространство, мы предложили формат выставки-лаборатории, в которой зрители являются соучастниками.
Главный объект выставки — это карта, на которой собраны точки искусственных подсветок (не считая видимого, по-моему, даже с Луны комбината «Майский). Зритель, ознакомившись с ними, а также при необходимости сходив на место и сделав замеры, может проголосовать за наиболее удачные. Проект проводится совместно с Институтом дизайна и пространственных искусств КФУ, который планирует создать базу данных в помощь при проектировании световой подсветки в будущем.
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