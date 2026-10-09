Здание волжского водозабора в Казани продают за 150 млн рублей

Это начальная цена лота, которому весной хотели присвоить статус ОКН, а теперь могут превратить в отель на воде

Фото: Реальное время

Казанский «Водоканал» выставил на открытый аукцион бывшую насосную станцию волжского водозабора — «криб», расположенную на острове в акватории Волги. Историческое здание, сыгравшее важную роль в водоснабжении города, оценили в 150 млн рублей, торги пройдут в ноябре. В Сети распространяют видео с концепцией возможного приспособления объекта в виде отеля на воде или яхт-клуба, однако эксперты рынка недвижимости считают стартовую цену завышенной и сомневаются в коммерческой привлекательности лота.

Казанский криб оценили в 150 млн

Выставленное на продажу полукруглое цилиндрическое здание волжского водозабора рядом с ж/д станцией Лагерная хорошо знакомо казанцам. Сооружение «криб» — одноэтажное нежилое сооружение на Волге площадью 573 кв. м расположено на острове к югу от основной территории водозабора. Согласно документации торгов, в состав лота входят котельная, береговой устой и сама станция «криб» (кадастровый номер 16:50:280406:574). Объект находится в муниципальной собственности и закреплен за МУП «Водоканал» на праве хозяйственного ведения.

Начальная цена лота составляет 150 млн рублей с учетом НДС. Шаг аукциона — 7,5 млн рублей, размер задатка для участия — 15 млн рублей. Прием заявок завершается 9 ноября, сами торги состоятся 12 ноября. Победитель должен подписать договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней.

— Сооружение «Криб» продается, так как в хозяйственной деятельности не используется и резервным не считается. Сейчас водоснабжение города полностью организовано через Волжский водозабор, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МУП «Водоканал».

С учетом площади объекта и стартовой цены оно обойдется покупателю примерно в 262 тыс. рублей за «квадрат». Станция 30-х годов постройки не функционирует с 2008 года, ее даже хотели включить в реестр памятников истории, но статус ОКН пока не присвоили. В соцсетях распространяют видео (под авторством kamillagazizova1), где объект позиционируют, как перспективную площадку под яхт‑клуб или отель на воде — видеоролик есть и среди фото в аукционной документации.

«Цена однозначно завышена, но город должен с какой-то цифры стартовать»

Оценивая лот, эксперты рынка коммерческой недвижимости выразили сомнения в его коммерческом потенциале. Так, руководитель агентства недвижимости «Квартет» Рустем Сафин указал, что техническое состояние сооружения вызывает серьезные вопросы, а расположение на воде создает постоянные и трудно прогнозируемые эксплуатационные расходы:

— Любое здание на воде с каждым годом стареет быстрее. Лично мое мнение — перспективы продажи этого сооружения достаточно туманные. Цена однозначно завышена, но город должен с какой-то цифры стартовать, скорее всего, она будет снижаться, — полагает собеседник издания.

Потенциальный круг покупателей Сафин видит узким, по его мнению, объект вряд ли привлечет инвесторов, ориентирующихся на рентабельность: «С коммерческой точки зрения, объект мало представляет какую-то ценность: даже, грубо говоря, за бесплатно не совсем понятно, что с ним делать. Сроки окупаемости при любом сценарии бизнеса не выглядят разумными — стоимость покупки и вложения на обслуживание будут слишком высоки».

Что касается концепции яхт-клуба, Сафин считает это направление бесперспективным: вокруг Казани уже достаточно развитых площадок соответствующего профиля. Экоотель — вариант более реалистичный, но из-за небольшой площади здания номеров будет немного, и для окупаемости потребуется постоянная полная загрузка при высоких ценах проживания, что тоже не гарантировано. Реального покупателя, полагает эксперт, следует искать не среди коммерческих инвесторов, а среди людей, готовых вкладывать средства в восстановление знакового городского объекта без расчета на возврат инвестиций.

«Можно сделать что-то красивое, но это потребует больших вложений»

Согласен с коллегой и вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев. Эксперт считает стартовую цену лота существенно завышенной, а коммерческий потенциал объекта — низким.

По его мнению, здание может заинтересовать покупателя лишь в рамках креативного проекта, рассчитанного на уникальность и историческую ценность. В аукционной документации среди фото здания есть ролик с предложением концепции создания яхт-клуба или отеля на воде, что, по словам Савельева, реализуемо, но требует серьезного креативного подхода и масштабных вложений.

— Это не какой-то прибыльный объект, который интересен как инвестиция. А именно знаковое сооружение для города — объект больше с историей, чем с практическим смыслом. Коммерческого интереса здесь однозначно нет, — убежден он.

Ключевой фактор, повышающий привлекательность объекта, — расположение на Волге. По мнению Савельева, это открывает возможности для нестандартных решений: «Можно сделать очень крутую и креативную историю. Вопрос в том, что у нас в Казани очень часто бывает, когда на старте презентуют один проект, а вводится в эксплуатацию совершенно другое».

Однако реализация любого проекта потребует восстановления здания с нуля и капитальных вложений. Содержание объекта на воде, особенно в период ледохода, повлечет значительные эксплуатационные расходы, что дополнительно снижает инвестиционную привлекательность. «Здесь можно сделать что-то красивое и классное, но это потребует очень больших вложений, поэтому цена однозначно слишком высокая», — отметил спикер. С учетом этих факторов он также ожидает корректировки цены на последующих торгах.

«Вряд ли разумные инвесторы купят с радостью»

Генеральный директор компании «РеАгентство» Юрий Чикиров, изучив документацию лота, также скептически оценил перспективы его продажи:

— Посмотрел, на мой взгляд, категорически специфично и дорого. Вряд ли разумные инвесторы купят с радостью, если только вменят купить какой-нибудь другой структуре. По факту чтобы купить подобное сооружение, требуется очень тщательная экспертиза как строительная, так и нормативно правовая, — подчеркнул эксперт.

По его словам, трудно представить образ потенциального покупателя, который сходу бы рассматривал приобретение подобного сооружения, потому что ему присущи явные сложности, связанные с водоохранным законодательством, логистическими вопросами — неясно, как добираться до этого объекта, последующей эксплуатацией и так далее. «Не говоря уже о последующей реконструкции и приспособлении его под другой вид деятельности, и здесь банальная визуализация ИИ просто вначале наберет лайки, а не сработает на экономику будущего объекта», — считает Чикиров.

Поэтому, если объекту и найдут покупателя, то такого, который будет руководствоваться не коммерческими интересами, а другими мотивами.



— Думаю вопрос — в нахождении любителя тратить деньги, не думая об экономике проекта. Но я таких еще не встречал. Как в искусстве или объектах ОКН. Его можно рассматривать только как «задел» на будущее, — полагает спикер.

Казанский криб и история водоснабжения города

Крибами называют специальные сооружения на дне реки для забора чистой воды в глубине русла, подальше от поверхностной мути и водорослей. Казанский криб — русловый водоприемник волжского водозабора — стал ответом на острый дефицит воды в городе в эпоху индустриализации. Поскольку промышленность и численность населения Казани стремительно росли, ресурсов артезианских скважин уже не хватало. В марте 1930 года комиссия с участием представителей Наркомздрава РСФСР утвердила площадку для нового водозабора на левом берегу Волги, неподалеку от железнодорожной станции Лагерная.

Строительство велось в годы первой сталинской пятилетки — в тот период бурно развивалась городская индустрия, в том числе возводился Казанский авиационный завод, и потребность в воде резко возросла. Контроль за ходом работ осуществлял НКВД Татарской АССР. В 1937 году в эксплуатацию ввели насосную станцию первого подъема — криб — и станцию второго подъема, они подавали неочищенную воду промышленным предприятиям города.

Криб оставался в строю до 2008 года, после чего уступил место новой станции первого подъема и был переведен в резерв. Модернизацию провели в рамках Программы улучшения водоснабжения и водоотведения города Казани на 2004—2010 гг. Вся система водоснабжения города постепенно расширялась и обновлялась: в 1972 году реконструировали Акинский водозабор, где пробурили шесть новых скважин, в 1973‑м ввели водозабор «Танкодром», в 1974‑м — «Мирный». Азинский водозабор, оснащенный 15 артезианскими скважинами, продолжает работать и сегодня.

Историческая значимость этих объектов не ограничивается инженерной функцией. Казанская водокачка XIX—XX веков и насосная станция «Криб» (1934—1937 гг.) прошли историко‑культурную экспертизу и в мае получили положительное заключение для включения в реестр объектов культурного наследия. Однако статус ОКН за крибом пока не закреплен. Комплекс старого водозабора, который изначально снабжал водой предприятия Адмиралтейской слободы, а после заполнения Куйбышевского водохранилища оказался на острове, и сам криб, неоднократно менявший назначение, обладают исторической и архитектурной ценностью, оставаясь важной частью индустриального наследия города.