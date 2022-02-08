С 1 марта в России начнут выдавать электронные свидетельства о смерти

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил ведения Федерального реестра медицинских документов о смерти. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

С 1 марта этого года россияне смогут получать документы о смерти в электронном виде, подписанные с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Создание такого документа станет обязательным, а поставщиками сведений в Федеральный реестр будут медицинские организации, Федеральная налоговая служба (ФНС), Пенсионный фонд РФ и Фонд обязательного медицинского страхования.

Пользователями сведений Федерального реестра являются Минздрав, Минцифры, ФНС, органы ЗАГС, Федеральная служба государственной статистики, федеральные органы исполнительной власти и медорганизации.

Фото: pxhere.com

31 января стало известно, что в 2023 году органы ЗАГС прекратят выдачу гербовых свидетельств гражданам. Уточняется, что через полтора года в России откажутся от выдачи гербовых свидетельств о рождении, смерти, регистрации брака — в общей сложности семь существенных событий. В настоящее время информационная система ЗАГС к этому готова.



Максим Кокунин