Уайлд завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине

Фото: Олимпийский комитет России

Представитель Татарстана Виктор Уайлд завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине. Это уже восьмая награда в копилке российской сборной.

Ранее еще одну представительницу Татарстана, сноубордистку Милену Быкову, дисквалифицировали из-за допущенной ошибки.

Накануне татарстанец Данил Садреев завоевал серебряную медаль в прыжках на лыжах с трамплина, а уроженка Казани Камила Валиева стала первой фигуристкой, которая исполнила четверной прыжок в программе Олимпийских игр. 15-летняя спортсменка набрала 178,92 балла и заняла первое место.

XXIV зимние Олимпийские игры открылись на прошлой неделе на Национальном стадионе Пекина. Сборную России на Играх представят более 200 спортсменов — 109 мужчин и 103 женщины. От Татарстана выступают восемь спортсменов. Соревнования продолжатся до 20 февраля.

Диана Жиленкова