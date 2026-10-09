Рифкат Минниханов: «Нас объединяет задача сохранения исторической памяти»

В республике стартовала Международная научно-практическая конференция, приуроченная к 150-летию Хади Атласи

Фото: Роман Хасаев

«Историческая мысль и общественно-просветительские процессы в тюрко-татарском обществе в конце XIX — начале XX века» — в Казани, на площадке Академии наук РТ и Института истории им. Ш. Марджани, под таким названием стартовала Международная научно-практическая конференция. Она собрала ученых-историков со всего Татарстана, из регионов России и дружественных государств. Приурочена конференция к 150-летию со дня рождения историка, педагога и общественного деятеля Хади Атласи. Подробности — в материале «Реального времени».

Два дня, пять секций, три площадки

Десятки известнейших ученых из регионов России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана собрались на этой неделе в Татарстане, чтобы почтить память и погрузиться в богатое научное и творческое наследие Хади Атласи. Научно-практическая конференция, старт которой был дан в главном здании Академии наук Республики Татарстан, не смогла ограничиться одним днем и уместить всех участников на одной площадке. В итоге пять секций были распределены на два дня и охватили не только здание Академии наук, но и Институт истории им. Шигабутдина Марджани, а также на второй день конференция переберется на малую родину нашего знаменитого земляка — в Дрожжановский район республики.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Академия наук сегодня возвращает имена великих сынов татарского народа. И не только татарского народа — у нас многонациональная республика. Хади Атласи занимает особое место. Он историк, общественный, государственный деятель, замечательный педагог, воспитавший не одно поколение учителей, татарской интеллигенции, и благодарная память о нем живет в самых разных районах Татарстана. Мы видим, какие делегации приехали из Закамья, с его родины — из Дрожжановского района. Это общенациональный герой, чье наследие нуждается в новом прочтении, новом осмыслении, потому что Хади Атласи был носителем идеи российской цивилизации. Он был патриот своей страны, который положил много сил для укрепления и развития национального самосознания в контексте единства народов нашей страны, — подчеркнул доктор исторических наук, действительный член АН РТ, директор Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Радик Салихов.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Хади Атласи уникален всей своей жизнью. Он жил и работал и в дореволюционный период, и после революции. Он смог сохранить свой потенциал во времена масштабных перемен. Он был и обласкан властью, и подвергался преследованиям, попал под репрессии... Но внутреннее свое содержание, как литератор, педагог, историк, он сохранил до конца. И сегодняшнее событие, эта конференция, направлено на сохранение российской идентичности. Хади Атласи еще тогда, на заре становления СССР, понимал и поднимал вопросы о том, что все, что связано с национальными вопросами, необходимо рассматривать в контексте единства России. Этот подход был уже в то время! А сегодня об этом же говорит наш президент — Владимир Путин: о сохранении российской идентичности, родного языка, — во время общения с журналистами отметил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«Не просто книга — новый взгляд на творчество Хади Атласи»

Уже на этапе регистрации участников мероприятия ожидал приятный и значимый сюрприз: специально к конференции была издана книга — сборник произведений Хади Атласи.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Работа над этим изданием шла давно. Мы собирали, анализировали материалы. Это новый взгляд на творчество Хади Атласи. И большое спасибо и руководству Академии наук, и нашим спонсорам (Группе ТАИФ и благотворительному фонду «Сокровенное», — прим. ред.), которые поддержали это издание, и, конечно же, огромное спасибо фонду «Жиен» и всем тем, кто приложил руку к появлению этой уникальной книги, — подчеркнул Радик Салихов.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Как особо отметил Рифкат Минниханов, научным сообществом республики заложена традиция — готовить не просто публикации к юбилею исторически значимых личностей, а именно сборник или монографию произведений авторства самого выдающегося земляка. И каждое такое издание — серьезное подспорье в дальнейшей работе уже следующих поколений ученых.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Об этом же говорила и представлявшая фонд «Жиен» доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории и архивоведения Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета Диляра Усманова.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Это не первый наш сборник. Но это важная эпоха, важная веха. И я надеюсь, что те молодые ученые, которые сегодня в зале, продолжат работу в исследовании наследия Хади Атласи.

Наследие, которое необходимо изучать по множеству аспектов

Хади Атласи — многогранная и разносторонняя историческая личность. И его наследие необходимо изучать по множеству направлений и аспектов, в своем видеообращении к участникам конференции отметил директор Научного института изучения Улуса Джучи Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан Жаксылык Сабитов:

— Первый аспект — вклад Хади Атласи в историографию, второй пласт — его работы имели влияние на историческую память общества в целом. Наконец, его оптика — научный взгляд: новый взгляд на события изучаемой эпохи, позволяющий по-новому взглянуть на описываемые события. Желаю всем плодотворной работы, — сказал он с экрана.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Труды Хади Атласи «История Сибири», «Сююмбике», «Казанское ханство» вошли в золотой фонд национальной историографии, — согласился с казахским коллегой профессор Рифкат Минниханов. И добавил: — Наследие Атласи олицетворяет становление национальной исторической науки, решающей задачи общероссийского масштаба. Сегодня защита исторической правды — вопрос суверенитета и национальной безопасности. Нас всех объединяет задача сохранения исторической памяти.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Джалиль Мотыгуллин, представляющий на пленарной части научно-практической конференции Министерство образования и науки РТ, подчеркнул, что большая часть изысканий Академии наук и Института истории со временем дополняют палитру образовательных программ школ и вузов. И выразил уверенность, что и по итогам этой конференции, а также научных изысканий, импульс которым будет дан в эти дни на земле Татарстана, система образования обогатится новыми страницами, погружающими в историю родного края и государства в целом.

Преподаватель, политик, историк

Научные доклады, звучавшие в этот день с трибун, охватили множество направлений жизни и работы Хади Атласи. Три района, Дрожжановский, Бугульминский и Буинский, готовы рассказать о детстве, учебе, становлении и развитии личности, которой было суждено сыграть столь заметную роль в жизни не только Татарстана, но и России в целом.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Представители истории как науки в своих докладах затронули и период активного погружения Хади Атласи в политическую жизнь Российской империи — избрание в Государственную думу и попытки отстаивать интересы крестьянства, и его журналистскую, а также писательскую деятельность. Его вклад в переосмысление истории татарского народа и размышления о причинах краха некогда сильнейших государственных образований. Его искренние переживания за земляков и единоверцев, закостеневших в устаревающих традициях и не стремящихся перенимать новые знания и подходы, в том числе реформы образования на основах джадидизма. Революционной для своего времени была и уверенность Хади Атласи в том, что роль татарской женщины не должна быть ограничена домашним хозяйством. Вместе с женой он открыл курсы подготовки учительниц (мугаллима) татарских школ, а также организовал трехгодичные учительские курсы для преподавателей сельских школ уезда.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Наверное, он успел бы сделать намного больше. Но… В 1938 году по обвинению в контрреволюционной деятельности Хади Атласи был расстрелян вместе с коллегами — преподавателями Кабиром и Фазылом Туйкиными. Лишь спустя 20 лет, в 1958 году, он был посмертно реабилитирован.

В Дрожжановском районе

Второй день конференции состоится на малой родине Хади Атласи — в Дрожжановском районе.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— У нас подготовлен целый ряд приуроченных мероприятий. Начнутся они в его родной деревне — Старое Чекурское. Имя Хади Атласи будет присвоено школе. Там же, в школе, откроется музей. Затем мероприятия переместятся в районный центр, где на продолжение Международной научно-практической конференции соберутся ученые из Татарстана, из других стран, а также учителя района, — рассказал в интервью глава Дрожжановского района Марат Гафаров.

Он также подчеркнул:

— История нашего земляка очень многогранна: он был и историком, и публицистом, духовным лидером, дипломатом, политическим деятелем. Думаю, нам еще предстоит долго изучать его историю, деятельность, труды и передавать эти знания будущим поколениям.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

И в этом готовы помогать ныне живущие потомки Хади Атласи. Участие в конференции принимает также внучка нашего великого земляка — Альфия Атласова.