Татарстанец Виктор Уайлд, завоевавший сегодня бронзовую медаль на Олимпиаде, завершает карьеру

Фото: ОКР

Представитель Татарстана, сноубордист Виктор Уайлд, завоевавший сегодня бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх в Пекине, объявил о возможном завершении своей карьеры.

— Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть, — объяснил спортсмен.

Двукратный олимпийский чемпион поблагодарил всех, кто верил в него на Олимпиаде:

— Мне трудно подобрать слова, их немного. Вы знаете, что я не отлично говорю по-русски. Хочу сказать огромные слова благодарности людям, которые поверили в меня, — цитирует его Sports.ru.



Уайлд заявил, что скоро примет решение относительно продолжения спортивной карьеры.

Американский сноубордист Вик Уайлд принял российское гражданство в 2012 году. Он является единственным сноубордистом, выигравшим сразу две золотые медали на Олимпийских играх в Сочи — 2014. С ноября 2019 года он выступает за Татарстан.

Татьяна Демина