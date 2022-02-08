Долги концертно-театральной индустрии России перед зрителями достигли 8 млрд рублей — это мало или много?

За последние два года сумма долгов российской концертно-театральной индустрии перед зрителями достигла 8 млрд рублей. Связано это с пандемией COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на общественного омбудсмена в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольгу Шпигальских.

По ее словам, в 2020 году правительство России ввело в отрасли возможность выдачи ваучеров, то есть перенос даты концертов без возврата денег за билеты. В настоящее время у зрителей накопилось около 5 млн билетов на вышеуказанную сумму, но представители концертно-театральной отрасли не могут исполнить свои обязательства, так как для этого нужно вернуться к работе с возможностью загрузки залов на 100%. А при попытке провести мероприятия даже с загруженными наполовину залами площадки наказывают за незначительные нарушения, такие как снятие защитной маски одним из зрителей.

По данным Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций, за два последних года в России было перенесено и отменено порядка 15 тысяч мероприятий. Падение выручки на сегодня составило больше 90%. В большинстве регионов работа отрасли официально запрещена либо ограничена.

Фото: Василий Иванов

8 миллиардов рублей — это:

$105,7 миллиона, или €92,4 миллиона, — по курсу ЦБ на сегодня.

— по курсу ЦБ на сегодня. На 4,2 миллиарда рублей больше размера субсидий, которые в мае 2020 года получил госсегмент сферы культуры, признанной одной из наиболее пострадавших во время пандемии, — тогда это было 3,8 млрд рублей.

больше размера субсидий, которые в мае 2020 года получил госсегмент сферы культуры, признанной одной из наиболее пострадавших во время пандемии, — тогда это было 3,8 млрд рублей. В 80 раз больше , чем потеряли организаторы концертов после того, как некоторые СМИ неверно интерпретировали слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой об отмене всех массовых мероприятий — сумма потерь, по их собственным данным, тогда составила около 100 млн рублей.

, чем потеряли организаторы концертов после того, как некоторые СМИ неверно интерпретировали слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой об отмене всех массовых мероприятий — сумма потерь, по их собственным данным, тогда составила около 100 млн рублей. Примерно в 3,75 раза меньше потенциального дохода от проведения двух тысяч концертов, не состоявшихся в первой половине 2021 года, — организаторы оценили потери в 30 млрд рублей максимум.

потенциального дохода от проведения двух тысяч концертов, не состоявшихся в первой половине 2021 года, — организаторы оценили потери в 30 млрд рублей максимум. На 700 млн рублей больше , чем получил в 2020 году на выполнение госзадания Большой театр — 7,3 млрд рублей.

, чем получил в 2020 году на выполнение госзадания Большой театр — 7,3 млрд рублей. Примерно 19-я часть рынка концертов , спектаклей, шоу по итогам 2021 года — это 150 млрд рублей.

, спектаклей, шоу по итогам 2021 года — это 150 млрд рублей. В 3,6 раза больше объема средств, которые выделило правительство РФ в ноябре 2021 года на поддержку театров, музеев, концертных и выставочных залов на фоне пандемии коронавируса — они получили 2,2 млрд рублей.

объема средств, которые выделило правительство РФ в ноябре 2021 года на поддержку театров, музеев, концертных и выставочных залов на фоне пандемии коронавируса — они получили 2,2 млрд рублей. На 5 млрд меньше , чем оценила в 2020 году убытки в отрасли Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций — по ее оценкам, они составляли 13 млрд рублей.

, чем оценила в 2020 году убытки в отрасли Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций — по ее оценкам, они составляли 13 млрд рублей. Чуть больше госдолга Чувашии — по оценке на 1 января 2022 года он равен 7,967 млрд рублей.

— по оценке на 1 января 2022 года он равен 7,967 млрд рублей. И почти столько же по состоянию на 1 января 2022 года составила в Татарстане задолженность за жилищно-коммунальные услуги .

по состоянию на 1 января 2022 года составила в Татарстане . Почти в 2,5 раза больше , чем планировалось выделить на финансирование федерального проекта «Творческие люди» в 2021 году — на реализацию творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности, хотели потратить 3,1 млрд рублей.

Дарья Акимова