Минниханов вручил госпремии Татарстана в области науки и техники

Президент Татарстана Рустам Минниханов в День российской науки вручил государственные премии республики в области науки и техники в казанском Кремле.



Лауреатами госпремии РТ стали 30 человек. Награды присвоили за:

разработку и внедрение инновационных технологий для ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний у детей (КГМУ);

цикл работ «Метеорно-ионосферное распространение радиоволн и волновые процессы в атмосфере» (КФУ);

создание и использование селекционного достижения — татарской породы лошадей в Республике Татарстан (КГАВМ им. Н.Э. Баумана);

реализацию комплекса технологических решений по интенсификации добычи нефти с целью повышения эффективности разработки Ромашкинского месторождения на поздней стадии (ПАО «Татнефть»).

Минниханов отметил, что технический прогресс необходим для экономического роста и регион проводит в этом направлении большую работу. В исследовательских организациях Татарстана трудятся более 16 тысяч человек.

«Важно, чтобы результаты интеллектуальной деятельности ученых не оставались только на бумаге. Нужна экономическая среда, обеспечивающая их коммерциализацию», — подчеркнул президент РТ.

Вчера в арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» в Казани наградили победителей конкурса «Лучший молодой ученый Республики Татарстан — 2021». В региональном конкурсе победили 23 человека. Удостоились ежегодной специальной государственной стипендии 90 человек.

Маргарита Головатенко