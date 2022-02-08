«Статья 169-я в республике не работает!»: за что татарстанских силовиков критиковал замгенпрокурора России
В ближайший год число привлеченных за помехи бизнесу и отмывание доходов в Татарстане может резко возрасти
Что делать с бродячими собаками и безответственными хозяевами домашних, как коронавирус повлиял на смертность от наркотиков и насколько эффективна правовая защита дольщиков, бизнесменов и сирот? Эти вопросы обсуждали сегодня на итоговом совещании сотрудников прокуратуры Татарстана. Свою оценку работе подчиненных и в целом силовиков республики дал заместитель генерального прокурора страны Николай Шишкин — критиковал за снижение раскрываемости, лидерство в ПФО по долгам по зарплате и дефицит дел по двум статьям Уголовного кодекса, одна из которых фигурировала в деле экс-главы Ростехнадзора Бориса Петрова.
Шишкин о «Колумбайне»*, коммунальных долгах и неработающей статье
В своем выступлении заместитель Игоря Краснова обошелся без комплиментов хозяевам коллегии и остановился на слабых местах прокурорского надзора в Татарстане. Он подчеркнул — ущерб по коррупционным преступлениям в республике по итогам 2021 года возмещен лишь на треть.
При этом долги по коммунальным услугам, в частности энергоресурсам, зашкаливают за 648 млн рублей. Нюанс в том, что долги по зарплате в Татарстане в 2,5 раза меньше — 245 млн рублей на конец 2021 года. За год они подросли на 13 млн рублей. В числе самых проблемных предприятий ОАО «КЗСК» и лениногорский «Спецстройсервис».
Николай Шишкин отметил низкий уровень раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений в республике и подчеркнул — средний по округу показатель раскрываемости по всем уголовным делам в ПФО составляет 54,3% (в РФ он 52,5%, — прим. ред.), а в Татарстане он существенно ниже — 45,6%. При этом в республике отмечен почти 3-процентный рост тяжких преступлений — преимущественно краж, мошенничеств, фактов незаконного оборота наркотиков, изготовления и сбыта поддельных денежных банкнот.
Еще один результат работы силовиков — 128 фигурантов дошедших до суда уголовных дел сейчас находятся в розыске...
— Малоэффективна работа правоохранительных органов по выявлению преступлений, предусмотренных статьей 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем), — поделился своим мнением заместитель генерального прокурора РФ. На учет в Татарстане с начала года поставлено девять таких преступлений, тогда как в целом по округу — 220, а по стране — 923.
Также Шишкин просил «нарастить усилия» по защите прав бизнеса и интересов предпринимателей, в том числе уголовно-правовыми средствами.
— Статья 169-я УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности) в республике не работает, — заявил он и не стал подкреплять этот тезис примерами.
Анализ судебной практики показывает — по данной статье возбуждают от силы пару дел в год на всю республику, но самые резонансные из них обычно заканчиваются... прекращением за истечением срока давности. Последним признавшим вину в помехах бизнесу при сдаче энергоустановки завода стиральных машин в Челнах стал бывший руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров. Эпизод по 169-й суд в итоге прекратил за сроком давности, а наказал отставного чиновника уголовным штрафом в 60 тысяч рублей за злоупотребление полномочиями. Вряд ли такой мягкий результат уголовного преследования станет уроком для остальных. К слову, максимально лояльная к подсудимому позиция потерпевшего директора лишь подтверждает факт — битву с системой в одиночку не выиграть.
Еще один пробел замгенпрокурора усмотрел в работе следователей Татарстана, которые «длительное время не принимают окончательные процессуальные решения» по уголовным делам, возбужденным по заявлениям о хищении средств дольщиков. Вложившихся в проблемные новостройки в республике сейчас около 500 человек, сообщил Шишкин, обойдясь без названий конкретных объектов и застройщиков.
Косвенно гость затронул и самое резонансное преступление прошлого года — расстрел в 175-й гимназии Казани, попросив прокурора Татарстана держать в фокусе постоянного внимания вопросы защиты несовершеннолетних от преступных посягательств, в том числе от так называемого колумбайна* (признан Верховным судом РФ террористическим движением и запрещен в России).
«Назрела необходимость вернуть детей из виртуального в реальный мир»
По данным источников «Реального времени», за прошлый год в республики зафиксировали 70 попыток несовершеннолетних уйти из жизни. В 2020-м тот же показатель был ниже в два раза. При этом покончивших с собой стало больше — 14 против 12. Итого за два года республика потеряла целый класс. Ожидается, что проблема профилактики деструктивных проявлений детально будет обсуждаться прокурорами завтра — на закрытой для прессы части совещания.
Отдельно коснутся вопроса втягивания подростков в незаконный оборот наркотиков. В 2021-м наркотики унесли в Татарстане жизни 159 человек. Годом раньше таких потерь было в полтора раза меньше.
В своем докладе прокурор РТ Илдус Нафиков отметил, что на погружение общества в цифровое пространство реагирует и криминал. Анонимность пользователей приводит к возникновению иллюзий вседозволенности, считает он.
— Целые сегменты интернета являются преступными торговыми площадками, рассадниками экстремизма, фейковой информации, ловушками для законопослушных граждан, прежде всего молодежи. Назрела необходимость вернуть детей из виртуального в реальный мир, — сообщил Нафиков и предложил проработать возможность включения в уставы школ и гимназий поправок об ограничении использования Сети на территории учреждений — за исключением обеспечения учебного процесса.
За год сотрудниками надзорного ведомства в Татарстане подано 122 судебных иска о блокировке потенциально деструктивных веб-ресурсов. Почти 3 тысячи материалов направлены в Роскомнадзор для рассмотрения вопроса о внесудебной блокировке, поскольку речь шла о свободном распространении экстремистских материалов. С подачи прокуроров республики Федеральное агентство по делам молодежи решило ограничить доступ к 15 группам в Telegram. Четыре из них специализировались на «скулшутинге», другие использовались для вовлечения подростков в иные противоправные действия.
На пробелах воспитания детей и ответственности родителей и подростков прокурор остановился особо.
О виртуальной преступности и гуманизме судов
В среднем на каждого татарстанца приходится два номера мобильной связи. Половина их них подключена к Всемирной паутине. Годовой трафик превышает 314 тысяч терабайт — тут республика держит лидерство в ПФО. Обратная сторона мобильности — преступления с использованием интернета.
Илдус Нафиков сообщил — МВД Татарстана в прошлом году стало лидером в округе по расследованию таких дел. В результате статистика показывает — почти треть всех зарегистрированных краж в республике и каждое девятое мошенничество совершались виртуально. До общероссийского уровня процент раскрываемости этих преступлений в Татарстане не дотягивает, но лишь потому, что поставлена задача фиксации каждого из таких деяний — несмотря на перспективы раскрытия...
Прокурор РТ напомнил подчиненным — граждане должны своевременно получать доступ к правосудию и при этом быть защищены от необоснованного уголовного преследования. Примеры не прозвучали. Между тем в 2021-м почти на 12% стало больше фигурантов уголовных дел, которые были оправданы судами. Чаще всего подобные решения выносили не в Казани — в Набережных Челнах, Альметьевске и Нурлате.
При этом в прокуратуре по-прежнему критикуют практику прекращения уголовного преследования с назначением судебного штрафа в отношении обвиняемых в коррупции, незаконном обороте оружия, наркотиков и подделке документов. В лидерах по таким гуманным решениям — Советский суд Казани, Набережночелнинский, Бугульминский и Лениногорский горсуды.
Важнейшими в прокурорской работе направлениями на 2022 год Илдус Нафиков назвал четыре:
- обеспечение законности при получении образования в семейной форме — за прошлый год количество обучающихся на дому увеличилось почти на 800 человек и приблизилось к 2 тысячам;
- своевременное аннулирование спецправ (на управление транспортом, владение оружием) у лиц, имеющих установленные законом противопоказания;
- защита граждан — прежде всего детей — от нападений безнадзорных животных;
- соблюдение прав участников уголовного судопроизводства, повышение качества предварительного расследования.
Присутствующий на коллегии президент Татарстана отметил работу прокуроров в части борьбы с административными барьерами и экономии бюджетных средств. Напомнил — прокурорские проверки выявили сотни нарушений в сфере безопасности учреждений образования, возможности для устранения большинства этих пробелов найдены, но вопрос нужно держать на постоянном контроле. Рустам Минниханов просил от присутствующих оперативно реагировать с целью предотвращения угроз безопасности в будущем и мониторить интернет на предмет распространения недостоверных сведений, направленных на дестабилизацию. А еще использовать правовые механизмы в части профилактики газовых ЧП в жилых домах.
Справка
*«Колумбайн» — движение признано террористическим, его деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда РФ от 02.02.2022.
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