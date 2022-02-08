«Статья 169-я в республике не работает!»: за что татарстанских силовиков критиковал замгенпрокурора России

В ближайший год число привлеченных за помехи бизнесу и отмывание доходов в Татарстане может резко возрасти

Фото: Максим Платонов

Что делать с бродячими собаками и безответственными хозяевами домашних, как коронавирус повлиял на смертность от наркотиков и насколько эффективна правовая защита дольщиков, бизнесменов и сирот? Эти вопросы обсуждали сегодня на итоговом совещании сотрудников прокуратуры Татарстана. Свою оценку работе подчиненных и в целом силовиков республики дал заместитель генерального прокурора страны Николай Шишкин — критиковал за снижение раскрываемости, лидерство в ПФО по долгам по зарплате и дефицит дел по двум статьям Уголовного кодекса, одна из которых фигурировала в деле экс-главы Ростехнадзора Бориса Петрова.

Шишкин о «Колумбайне»*, коммунальных долгах и неработающей статье



В своем выступлении заместитель Игоря Краснова обошелся без комплиментов хозяевам коллегии и остановился на слабых местах прокурорского надзора в Татарстане. Он подчеркнул — ущерб по коррупционным преступлениям в республике по итогам 2021 года возмещен лишь на треть.

При этом долги по коммунальным услугам, в частности энергоресурсам, зашкаливают за 648 млн рублей. Нюанс в том, что долги по зарплате в Татарстане в 2,5 раза меньше — 245 млн рублей на конец 2021 года. За год они подросли на 13 млн рублей. В числе самых проблемных предприятий ОАО «КЗСК» и лениногорский «Спецстройсервис».

Николай Шишкин отметил низкий уровень раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений в республике и подчеркнул — средний по округу показатель раскрываемости по всем уголовным делам в ПФО составляет 54,3% (в РФ он 52,5%, — прим. ред.), а в Татарстане он существенно ниже — 45,6%. При этом в республике отмечен почти 3-процентный рост тяжких преступлений — преимущественно краж, мошенничеств, фактов незаконного оборота наркотиков, изготовления и сбыта поддельных денежных банкнот.

В республике отмечен почти 3-процентный рост тяжких преступлений — преимущественно краж, мошенничеств, фактов незаконного оборота наркотиков, изготовления и сбыта поддельных денежных банкнот. Фото: myslo.ru

Еще один результат работы силовиков — 128 фигурантов дошедших до суда уголовных дел сейчас находятся в розыске...

— Малоэффективна работа правоохранительных органов по выявлению преступлений, предусмотренных статьей 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем), — поделился своим мнением заместитель генерального прокурора РФ. На учет в Татарстане с начала года поставлено девять таких преступлений, тогда как в целом по округу — 220, а по стране — 923.

Также Шишкин просил «нарастить усилия» по защите прав бизнеса и интересов предпринимателей, в том числе уголовно-правовыми средствами.

— Статья 169-я УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности) в республике не работает, — заявил он и не стал подкреплять этот тезис примерами.

Анализ судебной практики показывает — по данной статье возбуждают от силы пару дел в год на всю республику, но самые резонансные из них обычно заканчиваются... прекращением за истечением срока давности. Последним признавшим вину в помехах бизнесу при сдаче энергоустановки завода стиральных машин в Челнах стал бывший руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров. Эпизод по 169-й суд в итоге прекратил за сроком давности, а наказал отставного чиновника уголовным штрафом в 60 тысяч рублей за злоупотребление полномочиями. Вряд ли такой мягкий результат уголовного преследования станет уроком для остальных. К слову, максимально лояльная к подсудимому позиция потерпевшего директора лишь подтверждает факт — битву с системой в одиночку не выиграть.

Последним признавшим вину в помехах бизнесу стал бывший руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров. Фото: Максим Платонов

Еще один пробел замгенпрокурора усмотрел в работе следователей Татарстана, которые «длительное время не принимают окончательные процессуальные решения» по уголовным делам, возбужденным по заявлениям о хищении средств дольщиков. Вложившихся в проблемные новостройки в республике сейчас около 500 человек, сообщил Шишкин, обойдясь без названий конкретных объектов и застройщиков.

Косвенно гость затронул и самое резонансное преступление прошлого года — расстрел в 175-й гимназии Казани, попросив прокурора Татарстана держать в фокусе постоянного внимания вопросы защиты несовершеннолетних от преступных посягательств, в том числе от так называемого колумбайна* (признан Верховным судом РФ террористическим движением и запрещен в России).

«Назрела необходимость вернуть детей из виртуального в реальный мир»

По данным источников «Реального времени», за прошлый год в республики зафиксировали 70 попыток несовершеннолетних уйти из жизни. В 2020-м тот же показатель был ниже в два раза. При этом покончивших с собой стало больше — 14 против 12. Итого за два года республика потеряла целый класс. Ожидается, что проблема профилактики деструктивных проявлений детально будет обсуждаться прокурорами завтра — на закрытой для прессы части совещания.

Отдельно коснутся вопроса втягивания подростков в незаконный оборот наркотиков. В 2021-м наркотики унесли в Татарстане жизни 159 человек. Годом раньше таких потерь было в полтора раза меньше.

Илдус Нафиков отметил, что на погружение общества в цифровое пространство реагирует и криминал. Фото: Максим Платонов

В своем докладе прокурор РТ Илдус Нафиков отметил, что на погружение общества в цифровое пространство реагирует и криминал. Анонимность пользователей приводит к возникновению иллюзий вседозволенности, считает он.

— Целые сегменты интернета являются преступными торговыми площадками, рассадниками экстремизма, фейковой информации, ловушками для законопослушных граждан, прежде всего молодежи. Назрела необходимость вернуть детей из виртуального в реальный мир, — сообщил Нафиков и предложил проработать возможность включения в уставы школ и гимназий поправок об ограничении использования Сети на территории учреждений — за исключением обеспечения учебного процесса.

За год сотрудниками надзорного ведомства в Татарстане подано 122 судебных иска о блокировке потенциально деструктивных веб-ресурсов. Почти 3 тысячи материалов направлены в Роскомнадзор для рассмотрения вопроса о внесудебной блокировке, поскольку речь шла о свободном распространении экстремистских материалов. С подачи прокуроров республики Федеральное агентство по делам молодежи решило ограничить доступ к 15 группам в Telegram. Четыре из них специализировались на «скулшутинге», другие использовались для вовлечения подростков в иные противоправные действия.

На пробелах воспитания детей и ответственности родителей и подростков прокурор остановился особо.

О виртуальной преступности и гуманизме судов

В среднем на каждого татарстанца приходится два номера мобильной связи. Половина их них подключена к Всемирной паутине. Годовой трафик превышает 314 тысяч терабайт — тут республика держит лидерство в ПФО. Обратная сторона мобильности — преступления с использованием интернета.

Статистика показывает — почти треть всех зарегистрированных краж в республике и каждое девятое мошенничество совершались виртуально. Фото: sevkavportal.ru

Илдус Нафиков сообщил — МВД Татарстана в прошлом году стало лидером в округе по расследованию таких дел. В результате статистика показывает — почти треть всех зарегистрированных краж в республике и каждое девятое мошенничество совершались виртуально. До общероссийского уровня процент раскрываемости этих преступлений в Татарстане не дотягивает, но лишь потому, что поставлена задача фиксации каждого из таких деяний — несмотря на перспективы раскрытия...

Прокурор РТ напомнил подчиненным — граждане должны своевременно получать доступ к правосудию и при этом быть защищены от необоснованного уголовного преследования. Примеры не прозвучали. Между тем в 2021-м почти на 12% стало больше фигурантов уголовных дел, которые были оправданы судами. Чаще всего подобные решения выносили не в Казани — в Набережных Челнах, Альметьевске и Нурлате.

При этом в прокуратуре по-прежнему критикуют практику прекращения уголовного преследования с назначением судебного штрафа в отношении обвиняемых в коррупции, незаконном обороте оружия, наркотиков и подделке документов. В лидерах по таким гуманным решениям — Советский суд Казани, Набережночелнинский, Бугульминский и Лениногорский горсуды.

Важнейшими в прокурорской работе направлениями на 2022 год Илдус Нафиков назвал четыре:

обеспечение законности при получении образования в семейной форме — за прошлый год количество обучающихся на дому увеличилось почти на 800 человек и приблизилось к 2 тысячам;

своевременное аннулирование спецправ (на управление транспортом, владение оружием) у лиц, имеющих установленные законом противопоказания;

защита граждан — прежде всего детей — от нападений безнадзорных животных;

соблюдение прав участников уголовного судопроизводства, повышение качества предварительного расследования.

Рустам Минниханов напомнил — прокурорские проверки выявили сотни нарушений в сфере безопасности учреждений образования, возможности для устранения большинства этих пробелов найдены, но вопрос нужно держать на постоянном контроле. Фото: Максим Платонов

Присутствующий на коллегии президент Татарстана отметил работу прокуроров в части борьбы с административными барьерами и экономии бюджетных средств. Напомнил — прокурорские проверки выявили сотни нарушений в сфере безопасности учреждений образования, возможности для устранения большинства этих пробелов найдены, но вопрос нужно держать на постоянном контроле. Рустам Минниханов просил от присутствующих оперативно реагировать с целью предотвращения угроз безопасности в будущем и мониторить интернет на предмет распространения недостоверных сведений, направленных на дестабилизацию. А еще использовать правовые механизмы в части профилактики газовых ЧП в жилых домах.



1 / 44 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Ирина Плотникова