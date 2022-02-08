Макрон: Зеленский выразил приверженность перемирию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах в Киеве выразил приверженность перемирию в Донбассе. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
Франция нацелена достичь стабилизации ситуации вокруг Украины в ближайшие недели. Макрон призвал соблюдать Минские соглашения, поскольку это единственная основа для урегулирования кризиса на Украине.
Политические советники лидеров стран «нормандского формата» проведут встречу в Берлине 10 февраля, передает ТАСС.
Вчера лидеры России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон встретились в Москве. Переговоры продолжались более 5 часов. Путин заявил, что Москва со своей стороны будет делать все для того, чтобы найти компромиссы, которые всех устраивают. Макрон отмечал, что диалог с Россией — это главное средство достижения стабильности и безопасности в Европе.
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