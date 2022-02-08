Российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Пекине
Российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине в личных соревнованиях.
Таким образом, она стала первой россиянкой, которая выиграла медаль ОИ по санному спорту в личных соревнованиях.
Для России это уже третья бронзовая награда за сегодняшний день. До Ивановой медаль брали представитель Татарстана Виктор Уайлд в параллельном гигантском слаломе и Александр Терентьев в лыжном спринте.Спорт
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