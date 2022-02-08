Новости спорта

18:06 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Пекине

17:22, 08.02.2022
Российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Пекине
Фото: Олимпийский комитет России

Российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине в личных соревнованиях.

Таким образом, она стала первой россиянкой, которая выиграла медаль ОИ по санному спорту в личных соревнованиях.

Для России это уже третья бронзовая награда за сегодняшний день. До Ивановой медаль брали представитель Татарстана Виктор Уайлд в параллельном гигантском слаломе и Александр Терентьев в лыжном спринте.

Спорт

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также