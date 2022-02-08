В инаугурации Казани как молодежной столицы ОИС может принять участие Сергей Лавров

Представители 56 стран съедутся в столицу Татарстана для обмена опытом и культурными ценностями

В ноябре прошлого года президент Татарстана Рустам Минниханов объявил, что Казани был присвоен статус молодежной столицы стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) — 2022. За время существования проекта разные города и страны удостаивались этого статуса — турецкий Стамбул, иранский Шираз, малазийская Путраджая, марокканский Фес, катарская Доха. Теперь на очереди Казань, в инаугурации которой может поучаствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров. О том, какие мероприятия столица Татарстана представит гостям и участникам проекта, читайте в материале «Реального времени».

«Это победа России, не только Казани»

Проект молодежной столицы Организации исламского сотрудничества (ОИС) реализуется с 2016 года. В этом году впервые в истории проекта столицей станет город страны-наблюдателя организации.

В марте в Казань привезут ключ, который символизирует ворота в город, получающий статус молодежной столицы ОИС.

— Этим ключом мы планируем в скором времени открыть сначала ворота нашей большой страны, потому что, действительно, это победа России, не только Казани. Сегодня наша страна является наблюдателем в Организации исламского сотрудничества. Я хотел бы напомнить, что это вторая организация после Организации Объединенных Наций по своему масштабу, по количеству тех стран, которые она объединяет. И наша страна имеет там статус наблюдателя, — рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Министр отметил, что этот год особенный для нашей республики — год 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Фото: realnoevremya.ru

Возможность сделать так, чтобы наш голос учитывался

Тимур Сулейманов рассказал, что в рамках данного проекта Казань разработала очень насыщенную программу. К слову, она оказалась настолько полномасштабной, что специальная комиссия даже порекомендовала ее немного сократить. По итогу планируется около 10—12 крупных событий разной направленности. Одним из первых мероприятий станет конкурс чтецов Священного Корана, участие в котором смогут принять как мужчины, так и женщины в возрасте от 18 до 30 лет.

— До этого в марте мы планируем вместе и под эгидой Министерства иностранный дел РФ провести торжественную церемонию инаугурации Казани как молодежной столицы ОИС. Это и глобальный саммит министров по делам молодежи стран ОИС, на который ожидается приезд министров из 56 стран исламского мира. Это и спортивные состязания: например, 30 августа планируются международные скачки ОИС на Кубок президента Республики Татарстан. Это и спортивные состязания, которые сейчас особенно популярны среди молодежи: Международный чемпионат по киберспорту, который тоже будет проходить у нас в Казани. Это и Международный молодежный форум «Россия — ОИС», это фестиваль мусульманской культуры и много других мероприятий, — анонсировал программу Тимур Сулейманов.

Он рассказал, что главным гостем церемонии инаугурации Казани как молодежной столицы ОИС может стать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Передача золотого ключа состоится в марте в Москве, затем его перевезут в Казань.

Наиболее глобальным мероприятием, по словам Тимура Сулейманова, станет международный саммит министров по делам молодежи стран ОИС. Для татарстанского Минмола эта встреча — возможность познакомиться с лучшими интересными мировыми практиками по формированию реализации молодежной политики.

— Надо понимать, что сюда приедут люди, которые занимаются вопросами не только настоящего, но и будущего, потому что они отвечают за молодежь и молодежную политику. Поэтому для нас, для Татарстана, для России, очень ценно быть в эпицентре этих событий. Это возможность сделать так, чтобы наш голос и наше мнение учитывались при принятии важных стратегических документов, — сказал Тимур Сулейманов.

Наиболее глобальным мероприятием, по словам Тимура Сулейманова, станет международный саммит министров по делам молодежи стран ОИС. Фото: tatar-inform.ru

Казань имеет важность для всего исламского мира

Большинство проводимых мероприятий будет носить светский и образовательный характер. Одна из идей проекта — показать общегуманитарные ценности, которые проповедует ислам. Президент Молодежного форума ОИС Таха Айхан подчеркнул, что впервые в истории молодежной столицей ОИС выбран город страны-наблюдателя организации, а также то, что Казань в России имеет важность для всего исламского мира.

— Уверен, что Казань сможет стать тем местом, которое наведет мосты и объединит молодежь разных городов, стран, континентов. Здесь будет успешно реализовано наше видение того, что город — молодежная столица ОИС — может стать именно платформой на один год, где будут решаться проблемы молодежи, будет обсуждаться то, что ее больше всего интересует, и идеи, которые рождаются у молодежи, будут здесь реализованы, причем в самом мирном и добрососедском формате. Казань была выбрана молодежной столицей ОИС из-за ее разнообразного, богатого культурно-цивилизационного наследия, ее талантливой, яркой молодежи, новаторских институтов, работающих в сфере предпринимательства, инноваций, спорта, из-за ее современной, передовой и развитой инфраструктуры. А также большого потенциала для представления лучшего опыта молодым людям из государств-членов ОИС, — сказал Таха Айхан.

«Население стран-участниц Организации исламского сотрудничества — около 1,6 млрд человек, треть из них — это молодежь. Нам очень важно поддержать платформу для взаимодействия молодежи всех этих 56 стран», — сказал Таха Айхан. Фото: islam-today.ru

По словам президента Молодежного форума ОИС, эта программа — бесценная возможность для молодых россиян познакомиться с молодежью из 56 стран-участниц, пройти культурное обучение, а также обменяться опытом и знаниями. Участники смогут поучиться у известных международных преподавателей и экспертов. Программа проекта — это большие возможности и для города в плане расширения международных контактов.



— Население стран-участниц Организации исламского сотрудничества — около 1,6 млрд человек, треть из них — это молодежь. Нам очень важно поддержать платформу для взаимодействия молодежи всех этих 56 стран, — сказал Таха Айхан.