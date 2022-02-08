В Татарстане возбудили уголовное дело по факту неуплаты налогов на сумму более 127,2 млн рублей

Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело в отношении руководства ООО «ИК ТехВент» по п. «б» ч. 2 статьи 199 УК РФ по факту неуплаты налогов на сумму более 127,2 млн рублей. Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.



По версии следствия, в период с 2016 по 2019 год неустановленный злоумышленник вносил в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 17 контрагентами. И таким образом он уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 127,2 млн рублей.

В данный момент сотрудники СК проводят следственные действия и выясняют обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



В январе было возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО «Ресурс» по факту неуплаты налогов на 120,6 млн рублей. Руководство компании подавало в налоговую инспекцию декларации с фиктивными сведениями по сделкам с семью контрагентами.



Дарья Акимова