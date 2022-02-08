Financial Times: встреча Путина и Макрона в Москве продвинула «деэскалацию» на Украине

На прошедших накануне переговорах президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на Украине. Как пишет газета Financial Times, их встреча продвинула «деэскалацию» на Украине.

Издание со ссылкой на чиновников из Франции, которые пожелали не называть свои имена, сообщает, что Путин и Макрон договорились «не предпринимать новых военных инициатив». Кроме того, президенты условились вести «широкий диалог» по размещению Россией своих войск.

Путин и Макрон также затронули тему масштабных учений в Белоруссии. В частности, речь шла о выводе войск РФ из страны после завершения мероприятий.

— Думаю, что сегодняшний разговор может проложить тот путь, по которому мы должны пойти, — это деэскалация. И мы знаем обстановку, военно-политическую ситуацию, мы знаем украинский вопрос, — ты напомнил, какой он важный, — «нормандский формат», вопросы безопасности в Белоруссии и во всем регионе и важные вопросы коллективной безопасности, о которой мы поговорим, — заявил в начале вчерашнего разговора Макрон Путину.

Напомним, переговоры прошли в очном формате в Москве. Встреча Путина и Макрона длилась пять часов.