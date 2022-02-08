Обустройство девяти водоемов в Татарстане обойдется в четверть миллиарда

227 миллионов на девять объектов

В 2022 году в Татарстане продолжат заботиться о водных объектах — расчищать озера, углублять реки и регулировать их русла. Так, на работы на девяти водоемах планируется направить чуть более 227 миллионов рублей из республиканского бюджета.

За счет этих средств в районах Татарстана проведут следующие работы:

Руслорегулирующие мероприятия реки Кондурча в Нурлатском районе. Участок №3 (3 этапа);

Руслорегулирующие мероприятия на реке Петьялка у деревни Апсабаш и села Янга-Аул Высокогорского района;

Руслорегулирующие мероприятия реки Туса в селе Нижнее Чекурское Дрожжановского района;

Руслорегулирующие мероприятия на реке Шешма в селе Новошешминск Новошешминского района;

Очистка, расширение и углубление реки Студенец в селе Новошешминск Новошешминского района;

Расчистка и дноуглубление реки Хрустальная в пгт. Нижние Вязовые Зеленодольского района;

Очистка и дноуглубление русла реки Каилка у села Бикмуразово Буинского района;

Расчистка русла реки Ушня у села Ленино-Кукушкино Пестречинского района;

Очистка озера по улице Набережная реки Вятка в Мамадыше.

Самый дорогой из перечисленных выше объектов — река Ушня. На расчистку ее русла заложено почти 40,5 миллионов рублей. Самыми бюджетными станут работы на озере в Мамадыше — на очистку водоема выделяется 9,1 миллиона из республиканского бюджета. Стоимость работ на других объектах варьируется от 16,4 миллиона до почти 32,2 миллиона рублей.

Подрядчика, который бы занялся работами на реках и озерах Татарстана, ищет Главстрой РТ. Привести объекты в обозначенное заказчиком состояние он должен до 20 декабря 2022 года.

Для комфортного отдыха людей

Руслорегулирующие мероприятия реки Кондурча в Нурлатском районе Татарстана проходят вместе с благоустройством одноименного ландшафтного парка, включающего в себя пляж и зоны отдыха. В 2020 году общественное пространство в числе восьми проектов получило грант в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Парку «Кондурча» досталось 70 миллионов рублей из федерального бюджета.

Однако эта сумму не включала в себя работы по руслорегулирующим мероприятиям. При этом они на реке Кондурча проводятся с 2019 года с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с оползнями и подтоплением жилых домов. В 2019-2020 годах распоряжением кабмина Татарстана на работы выделили 53,61 миллиона рублей из республиканского бюджета.

Источник: скриншот документации

— В границы проектирования конкурсной концепции входит прилегающая территория реки Кодурча, где первоочередной задачей является проведение руслорегулирующих мероприятий с целью создания пляжной зоны с пологим берегом, — говорится в письме на имя президента Татарстана Рустама Минниханова.

Согласно заключению Управления госэкспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре, затраты на «Руслорегулирующие мероприятия реки Кондурча в Нурлатском районе. Участок №3» составляют 29,142 млн рублей. Именно столько выделяется на работы, если верить документации Главстроя РТ. Они включают в себя разработку грунта с уполаживанием откосов 258 метров, устройство четырех перепадных сооружений и благоустройство.

скриншот документации

«Расчистка русла позволит стабилизировать водохозяйственную обстановку»

Расчистка и дноуглубление реки Хрустальная в пгт. Нижние Вязовые Зеленодольского района планируется провести, чтобы избавить населенный пункт от угрозы подтопления. Непосредственно на работы на этом объекте предусмотрено 32,18 миллиона рублей.

В документации отмечается, что русло реки очень извилистое и во время паводков и проливных дождей происходит затопление жилых построек и огородов. Кроме того, резко уменьшает пропускную способность заросли ветлы и тальника в пойме реки.

— Расчистка русла позволит стабилизировать водохозяйственную обстановку, увеличить

пропускную способность реки и уменьшить негативное воздействие на прилегающую территорию, — следует из документации. Помимо расчистки и углубления дна планируется выкорчевывать мешающие проходу техники деревья и кустарники.



С той же целью, что и работы на реке Хрустальная, планируется очистить и углубить дно русла реки Каилка у села Бикмуразово Буинского района. Кроме того, это должно увеличить ее пропускную способность.

В документации указано, что преобладающая ширина русла реки Каилка от 8 до 10 метров, и в апреле-мае там наблюдается высокое половодье. При этом русло очень извилистое с крутым левым и правым пологим берегами. Глубина воды колеблется от 0,3 до 1,5 метров.

— В связи с очисткой и дноуглублением русла реки увеличится пропускная способность русла, увеличится водоток и водообмен, который скажется благоприятно на местную фауну и флору. Проектируемые расчистка и дноуглубление является мероприятием, направленным на увеличение проточности реки Каилка, уменьшения риска затопления территории Буинского района, — следует из документации. Достижение этой цели бюджету Татарстана обойдется в 18,26 миллиона рублей.

«Запущенная неприглядная картина» озера в Мамадыше

Цель очистки озера по улице Набережная реки Вятка в Мамадыше — защита земель от заболачивания. На это из республиканского бюджета выделяется чуть более 9,1 миллиона рублей.

Работы решили провести из-за «запущенной неприглядной картины», которая, к тому же, «представляет санитарно-эпидемиологическую опасность для ближайших жилых зон как источник возможного распространения малярийного комара «анофелиса» — береговая линия озера заболочена, поросла кустарником и камышом.

— Проектом принято решение по механической очистке озера от ила и очистка берега на всем протяжении. На береговой заболоченной полосе поросшей кустарником и камышом проводится раскорчевка кустарника и расчистка территории от мелкой растительности, — говорится в документации. В итоге должен появиться «открытый окультуренный берег».

Татьяна Демина